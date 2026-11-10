En el país se producen unas 7 mil amputaciones por pie diabético

Santo Domingo.- En República Dominicana se producen alrededor de 7 mil amputaciones anuales por distintas causas relacionadas al pie diabético, aseguró el vicepresidente de la Asociación Dominicana de Pie Diabético.

El doctor Luis Faringthon citó entre las que citó las infecciones de heridas y la enfermedad arterial, caracterizada por el estrechamiento u obstrucción de las arterias.

Advirtió que muchos pacientes buscan asistencia cuando las lesiones están avanzadas, lo que aumenta el riesgo de perder una extremidad.

Por esa razón, recomendó que las personas con diabetes se sometan a evaluaciones vasculares periódicas, cada seis meses o anualmente, dependiendo de su nivel de riesgo.

El especialista, con consulta en Clínica Unión Médica y el Instituto Materno Infantil, de Santiago, insistió en la importancia del control metabólico.

En ese tema mencionó el seguimiento de endocrinólogos, internistas y diabetólogos, así como de mantener los niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada dentro de los rangos recomendados.

El también vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular recordó que la incidencia de diabetes en la región del Caribe se aproxima al 18 por ciento y en el país al 14.

Reveló que más del 87 por ciento de las extremidades de pacientes con pie diabético isquémico pueden salvarse mediante procedimientos de revascularización endovascular, una alternativa que permite restablecer el flujo sanguíneo sin necesidad de realizar grandes heridas quirúrgicas.

El especialista en angiología, cirugía vascular y torácica indicó que estos procedimientos están dirigidos a pacientes que presentan obstrucciones arteriales, falta de circulación sanguínea, necrosis o úlceras que no cicatrizan, complicaciones que pueden terminar en la amputación de una extremidad si no reciben atención oportuna.

Al ofrecer una conferencia en el Congreso Latinoamericano de Diabetes y Complicaciones, realizado el fin de semana, manifestó que los pacientes llegan a los cirujanos vasculares referidos por especialistas en pie diabético, internistas y endocrinólogos, quienes identifican señales de compromiso circulatorio durante la evaluación clínica.

“Una vez recibidos, los cirujanos vasculares realizan una evaluación completa y solicitan estudios como doppler arterial, angiotomografía y angiorresonancia, con el propósito de determinar el nivel de obstrucción y la región anatómica afectada”, comentó.

A partir de esos resultados se establece el procedimiento más adecuado, de acuerdo a Faringthon, quien destacó que las técnicas endovasculares permiten intervenir las arterias desde el interior de los vasos sanguíneos, sin necesidad de grandes incisiones, con resultados de salvamento de extremidades superiores al 87 por ciento.

El especialista, quien ofrece servicios en la Clínica Unión Médica y el Instituto Materno Infantil, de Santiago, agregó que desde 2019, cuando comenzó a funcionar la Unidad de Pie Diabético en la que participa, se ha reducido considerablemente el porcentaje de amputaciones entre los pacientes atendidos.

Agregó que la orientación nutricional es otro componente esencial, pues permite enseñar al paciente a seleccionar alimentos adecuados y evitar aquellos que provocan elevaciones importantes de la glucemia.

Resaltó que el pie diabético es una complicación compleja que requiere atención multidisciplinaria, por lo que su tratamiento no debe recaer en un solo especialista.

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