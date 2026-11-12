Alcaldía del Distrito Nacional dice ha construido 873 filtrantes y 583 imbornales

Santo Domingo, DN – Durante las gestiones de Carolina Mejía, la Alcaldía del Distrito Nacional ha construido 873 filtrantes y 583 imbornales para mejorar el funcionamiento del drenaje en la capital, con una inversión que supera los 553 millones 859 pesos desde el año 2020.

El plan ha sido desarrollado de manera escalonada, a los fines de fortalecer el sistema y mitigar los efectos de las lluvias, teniendo en cuenta el crecimiento que ha experimentado el Distrito Nacional en las últimas décadas en materia de habitantes y construcciones de viviendas que demandan el fortalecimiento del sistema.

Los filtrantes e imbornales que se han estado construyendo tienen capacidad de 16 pulgadas encamisados en tuberías de hierro y tienen de 140 a 200 pies de profundidad.

Estas construcciones impactan directamente en la seguridad vial y el desplazamiento diario de los ciudadanos, convirtiendo estas inversiones en prioritarias para el bienestar ciudadano, la organización urbana y el futuro de la capital.

Más de 20,000 intervenciones de mantenimiento

La Alcaldía del Distrito Nacional ha destinado más de RD$283 millones en mantenimiento del drenaje solamente en los últimos tres años, realizando más de 20 mil intervenciones de limpieza profunda de filtrantes e imbornales y además perforaciones para que canalicen mejor.

Este plan contempla trabajos a lo largo del año para el mantenimiento de los elementos del drenaje, con camiones succionadores y brigadas que optimizan el funcionamiento en sectores de las tres circunscripciones.

Además, se ha fortalecido la capacidad de respuesta con la integración de las distintas juntas de vecinos para dar seguimiento a los trabajos preventivos y para notificar las incidencias que puedan ocurrir en momentos de fuertes lluvias.

El cabildo también ha exhortado a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales a tener conciencia sobre la corresponsabilidad que tienen en el funcionamiento del drenaje, al evitar lanzar desechos a calles y aceras que terminen obstaculizando los imbornales.

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