Scotiabank y CardNET amplían la aceptación de American Express en República Dominicana

Santo Domingo, D.N., 16 de noviembre de 2026. Scotiabank y CardNET anunciaron una alianza estratégica para ampliar la aceptación de Tarjetas American Express en República Dominicana. Como representante exclusivo de American Express en el país, Scotiabank emite las Tarjetas de Crédito American Express y afilia a los comercios que las aceptan, e impulsa esta expansión junto a CardNET, que aporta su infraestructura tecnológica y su modelo de Agregador de Pago, facilitando que emprendedores, pequeñas empresas y comercios de distintos sectores puedan aceptar esta solución de pago.

Mediante este acuerdo, nuevos establecimientos podrán ser habilitados para aceptar pagos con Tarjetas American Express a través del modelo de Agregador de Pago y la infraestructura de CardNET, facilitando procesos de activación más ágiles y una expansión progresiva de la aceptación.

“El potencial de las pequeñas empresas es enorme, pero el verdadero impacto ocurre cuando les damos acceso a las herramientas de aceptación de pagos electrónicos que necesitan para crecer. Esta alianza combina innovación y ejecución para eliminar barreras, ampliar oportunidades y generar resultados concretos para nuestros clientes y para el país”, expresó Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe.

La expansión permitirá a los comercios ampliar sus opciones de cobro y atender a más consumidores nacionales e internacionales, mientras contribuye al fortalecimiento del ecosistema de pagos electrónicos y a la digitalización del comercio dominicano.

“Con este acuerdo avanzamos en la integración de más negocios al ecosistema de pagos electrónicos. El modelo de Agregador de Pago agiliza la afiliación y activación de comercios, permitiendo que emprendedores y pequeñas empresas cuenten con herramientas para ampliar sus operaciones y responder a las necesidades de sus clientes”, señaló Martín Cava, presidente ejecutivo de CardNET.

Esta alianza combina el rol de Scotiabank como representante exclusivo de American Express en República Dominicana con las capacidades de procesamiento e infraestructura de CardNET y el modelo de Agregador de Pago, con el propósito de permitir que más comercios dominicanos acepten pagos con Tarjetas American Express, apoyando su competitividad, inclusión y participación en la economía digital.

Acerca de Scotiabank

. La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propósito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.5 trillones (al 31 de julio de 2026), Scotiabank es uno de los bancos más importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para más información, visite http://www.scotiabank. com y síganos en X @Scotiabank

Scotiabank en República Dominicana

Con 106 años en el país y más de 5,000 empleados, el Banco atiende a más de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales. Recientemente fue ratificado por la prestigiosa clasificadora internacional de riesgo Feller Rate con la máxima calificación de solvencia, “AAA”, con perspectiva “Estable”. Esta calificación reafirma la confianza en la capacidad de Scotiabank RD para mantener esa fortaleza a lo largo del tiempo, así como su robusta estructura de fondeo y su capacidad para generar resultados consistentes. Para más información, visite https://do.scotiabank.com

Acerca de American Express

American Express (NYSE: AXP) es una plataforma global de pagos premium y estilo de vida impulsada por la tecnología. Nuestros colegas de todo el mundo respaldan a nuestros Clientes con productos, servicios y experiencias exclusivas que enriquecen la vida y contribuyen al éxito empresarial.

Fundada en 1850 y con sede en Nueva York, la marca American Express se fundamenta en la confianza, la seguridad y el servicio, así como en una extensa historia de innovación y valor de pertenencia para nuestros Clientes. Con cien millones de Establecimientos comerciales en nuestra red global en más de 200 países y territorios, ofrecemos todos los días la mejor experiencia del mundo a una amplia gama de consumidores, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones.

Acerca de CardNET

CardNET es la empresa líder en procesamiento de transacciones electrónicas y medios de pago de la República Dominicana. Desde sus inicios, ha impulsado la modernización del ecosistema de pagos del país mediante una infraestructura tecnológica robusta, segura e innovadora, respaldada por un equipo de profesionales altamente especializados.

A lo largo de su trayectoria, CardNET ha fortalecido su propuesta de valor de ser un procesador de pagos a convertirse en un habilitador estratégico de la transformación digital, ofreciendo soluciones para instituciones financieras, comercios, empresas y entidades gubernamentales. Su portafolio abarca adquirencia, pagos digitales, comercio electrónico, servicios de valor agregado y nuevas tecnologías que contribuyen al desarrollo de una economía cada vez más ágil, inclusiva y conectada.

Hoy, CardNET continúa liderando la innovación en medios de pago, facilitando millones de transacciones cada año y fortaleciendo su compromiso con la excelencia, la seguridad y la generación de valor para sus clientes y aliados.

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