Banreservas incorpora a más de dos mil dominicanos al sistema financiero durante jornada en Barahona

La institución ha bancarizado a 235,638 personas entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, mediante sus distintas iniciativas y canales de atención.

Barahona. – El Banco de Reservas incorporó este sábado a más de dos mil dominicanos al sistema financiero nacional durante la decimotercera jornada de su programa Bancarizar es Patria, realizada en la provincia de Barahona como parte de las iniciativas de la institución para ampliar el acceso a los servicios bancarios.

La actividad permitió que ciudadanos que no disponían de productos financieros pudieran abrir cuentas de ahorro, recibir orientación bancaria y conocer herramientas para administrar sus recursos personales y familiares.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, quien encabezó la jornada en representación del presidente ejecutivo de la institución, doctor Leonardo Aguilera, destacó que el programa busca eliminar las barreras que todavía enfrentan numerosos ciudadanos para acceder al sistema bancario.

“Con esta iniciativa, acompañamos los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar la inclusión financiera y llevar oportunidades de desarrollo a más dominicanos”, expresó García.

El ejecutivo explicó que, mediante Bancarizar es Patria, los ciudadanos pueden abrir una cuenta presentando únicamente su cédula de identidad vigente, sin necesidad de demostrar ingresos ni contar con un historial bancario previo.

Asimismo, resaltó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas incorporó a 235,638 personas al sistema financiero mediante sus distintas iniciativas y canales de atención.

“Ese resultado nos anima a continuar llegando a las comunidades que más necesitan estos servicios”, manifestó García, al destacar el compromiso de la institución de seguir ampliando el acceso a los productos bancarios.

Indicó que, después de las jornadas realizadas en San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís, el programa llegó a Barahona con el propósito de acompañar a las familias, pequeños comerciantes y trabajadores independientes de la región Sur.

“Como banco del Estado, tenemos la responsabilidad de contribuir a que las oportunidades lleguen a más hogares de la región Sur”, afirmó.

Servicios y educación financiera

Durante la jornada fueron abiertas cuentas de ahorro Digital Banreservas, MIO Banreservas y cuentas infantiles. Además, el personal del área de Negocios ofreció asistencia para familiarizar a los participantes con los productos, servicios y aplicaciones bancarias.

Como parte de las actividades, se impartieron talleres de educación financiera del programa Preserva, así como charlas dirigidas a niños y adultos sobre el cuidado del medioambiente y la importancia del reciclaje.

La institución también habilitó un espacio interactivo para los más pequeños, quienes participaron en juegos virtuales educativos y actividades recreativas junto al personaje Jenny la Ballenita.

Bancarizar es Patria se desarrolla en distintas provincias del territorio nacional, con especial atención a comunidades donde existen limitaciones de acceso a los servicios financieros.

Mediante estas jornadas, Banreservas procura facilitar la incorporación de nuevos usuarios al sistema bancario y promover conocimientos que contribuyan a una mejor administración de las finanzas personales y familiares.

A la actividad asistieron el senador de la provincia Barahona, Moisés Ayala; la gobernadora provincial, Oneida Féliz; y el alcalde del municipio, Mictor Fernández, además de otras autoridades municipales, provinciales y ejecutivos de Banreservas.

Pies de fotos

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Banreservas, acompañado de autoridades de la provincia de Barahona y ejecutivos de la institución financiera. Desde la izquierda: Laura Ramírez Bisonó, vicepresidente ejecutivo de Proyectos Estratégicos de Negocios; Oneida Feliz, gobernadora provincial; Moisés Ayala, senador de la provincia; Ana Pou, vicepresidente ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones; y Mictor Fernández, alcalde del municipio de Barahona

Residentes de Barahona acuden masivamente a la décima tercera jornada de Bancarizar es Patria realizada en dicha provincia.

Parte de los niños que disfrutaron de la jornada de bancarización realizada en Barahona.

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