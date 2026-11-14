Primicias noviembre 2026, muchos temas que arden en RD y el mundo, Primicias arriba a sus 33 años aportando a la democracia y a la paz mundial
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Los 33 años que celebra el periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Domicana, con grandes aportes a la democracia y a la paz mundial, el presidente Donald Trump calificando de innecesario un pacto de Estados Unidos con Irán, el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader en La Vega, el ex presidente Leonel Fernández con una agenda amplia en Estados Unidos, el alto costo de la crisis haitiana para el país, la construcción del hospital materno en La Vega anunciada por el presidente Luis Abinader, la muerte de un ciudadano dominicano en un combate en Rusia, el retorno de dominicanos en Rusia gestionado por las autoridades, comidilla: el temblor de magnitud 5.3 que se sintió con fuerza en El Seibo y otras provincias, el fallecimiento de la ex gobernadora de Peravia, Nelly Melo; un libro sobre la historia y evolución del cine dominicano, una alerta de la Sociedad de Infectología por el incremento de los casos de dengue y leptospirosis por las inundaciones, los fiscales de 22 paises reunidos en el país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, José Francisco Peña Guaba advirtiendo que sólo apoya a Leonel Fernández, comidilla en Estados Unidos: la suspensión de los despegues aéreos, un muy importante encuentro de la embajadora Leah campos en San Cristóbal, Irán advirtiendo a Estados Unidos que responderá sin límites, Estados Unidos aclarando que la suspensión de los despegues aéreos no fue por un ataque terrorista, la reapertura del espacio aéreo en Estados Unidos, son parte de los temas de actualidad en Primicias en noviembre de 2026 en República Dominicana y el mundo.
Otros temas:
La cumbre que por la integridad electoral que convocará la Junta Central Electoral (JCE)
La evaluación del gobierno a los reclamos del Colegio Médico Dominicano
Contradicciones internas en el PRM, Abinader trabajando por la unidad
El dirigente político Francisco Javier insistiendo en que el PLD retornará al poder
La violencia policial en Francia
Una persona imputada por un atentado sexual contra niña
La delincuencia en Santiago de los Caballeros
El ex presidente Leonel Fernández considerando que hay que poner en orden el país
La continuación de la cancelación de vuelos en el país
Los 16 paquetes de cocaína que le ocuparon a dos israelíes en Punta Cana
Ilegales impedimientos de salida sin aprobación judicial
El endurecimiento de las protestas en Francia contra el alto costo de la vida
Estados Unidos designando como terroristas a tres bandas criminales en Guatemala
La cancelación de vuelos le generó problema a pasajeros en Santo Domingo y Santiago
Los encuentros del dirigente político Abel Martínez con la diáspora dominicana en Estados Unidos
Los hasta 5 mil vuelos cancelados y sus efectos
El escándalo por videos de conducta sexual cuestionados por la sociedad
Cuba anunciando que prepara su defensa ante eventual agresión de Estados Unidos
Los 10,411 haitianos que deportó Migración en una semana
Una creciente violencia en Santiago de los Caballeros
La designación de Joselito Féliz como coordinador de prensa del proyecto presidencial Gonzalo Castillo
Los 16 policias fallecidos en este 2026
Federico Antún Batlle instando a la juventud reformista asumir el reto de convertir el Partido Reformista Social Cristiano en opción de poder en el 2028
La prolifeación de mosquitos en Sánchez Ramirez
Los tribunales móviles para agilizar los procesos judiciales y enfrentar el hacinamiento carcelario
Gonzalo Castillo activo con seguidores en Santo Domingo Este
SOCIALES-TURISMO
Celebran 40 Años de Arbaje Tours
Supermercados Nacional presentaLa Navidad Nos Une
con España
La campaña invita a compartir tradiciones, sabores auténticos y productos de la
gastronomía española durante la temporada navideña.
Santo Domingo, República Dominicana. – Supermercados Nacional dio la bienvenida a la
temporada navideña 2026 con el lanzamiento de su campaña “La Navidad Nos Une con
España”, una propuesta que celebra los vínculos culturales entre España y República
Dominicana a través de las tradiciones, la gastronomía y los momentos especiales que se
comparten alrededor de la mesa.
Madelyn Martínez, Marta Ors, Pilar Serret y José
Miguel González Cuadra
ECONOMIA
INDRHI fortalece suministro de agua para riego en Bahoruco e Independencia
El congelamiento de los principales combustibles en RD, la oposición califica de populista la medida
El presidente Luis Abinader resaltando el incremento en la producción de pollo, huevos y arroz
(El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Sanz Lovatón, abordando los temas de produccón y exportaciones de RD)
El inicio de la temporada de las teleras para la navidad y el final de año
La licencia de Viettel para el mercado telefónico dominicano
Los empresarios reclamando consensuar una reforma laboral
Los más de US$ 12 mil millones transferidos por Estados Unidos a Venezuela por sus exportaciones petroleras y de otros recursos
Seguridad ciudadana, tema caliente en RD
La reprogramación de algunos vuelos desde RD hacia diferentes destinos
El secretario del Tesoro de Estados Unidos expresando que se lograrán pactos comerciales con México y Canadá
Violencia en comunidades, tema de los medios de comunicación y en las redes
El diálogo que reclaman al gobierno los comerciantes por la entrada en vigencia de la facturación electrónica
El Colegio Médico con demandas al gobierno
El choque de un crucero con una barcaza en Nueva Orleans
La trayectoria del empresario José Luis Corripio Estrada reconocida en la décima Feria de Emprendedores RD
DEPORTES
La inauguración de un multiuso en Jima Abajo, La Vega, con una inversión de RD$ 24 millones