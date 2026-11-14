Primicias noviembre 2026, muchos temas que arden en RD y el mundo, Primicias arriba a sus 33 años aportando a la democracia y a la paz mundial

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los 33 años que celebra el periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Domicana, con grandes aportes a la democracia y a la paz mundial, el presidente Donald Trump calificando de innecesario un pacto de Estados Unidos con Irán, el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader en La Vega, el ex presidente Leonel Fernández con una agenda amplia en Estados Unidos, el alto costo de la crisis haitiana para el país, la construcción del hospital materno en La Vega anunciada por el presidente Luis Abinader, la muerte de un ciudadano dominicano en un combate en Rusia, el retorno de dominicanos en Rusia gestionado por las autoridades, comidilla: el temblor de magnitud 5.3 que se sintió con fuerza en El Seibo y otras provincias, el fallecimiento de la ex gobernadora de Peravia, Nelly Melo; un libro sobre la historia y evolución del cine dominicano, una alerta de la Sociedad de Infectología por el incremento de los casos de dengue y leptospirosis por las inundaciones, los fiscales de 22 paises reunidos en el país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, José Francisco Peña Guaba advirtiendo que sólo apoya a Leonel Fernández, comidilla en Estados Unidos: la suspensión de los despegues aéreos, un muy importante encuentro de la embajadora Leah campos en San Cristóbal, Irán advirtiendo a Estados Unidos que responderá sin límites, Estados Unidos aclarando que la suspensión de los despegues aéreos no fue por un ataque terrorista, la reapertura del espacio aéreo en Estados Unidos, son parte de los temas de actualidad en Primicias en noviembre de 2026 en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

La cumbre que por la integridad electoral que convocará la Junta Central Electoral (JCE)

La evaluación del gobierno a los reclamos del Colegio Médico Dominicano

Contradicciones internas en el PRM, Abinader trabajando por la unidad

El dirigente político Francisco Javier insistiendo en que el PLD retornará al poder

La violencia policial en Francia

Una persona imputada por un atentado sexual contra niña

La delincuencia en Santiago de los Caballeros

El ex presidente Leonel Fernández considerando que hay que poner en orden el país

La continuación de la cancelación de vuelos en el país

Los 16 paquetes de cocaína que le ocuparon a dos israelíes en Punta Cana

Ilegales impedimientos de salida sin aprobación judicial

El endurecimiento de las protestas en Francia contra el alto costo de la vida

Estados Unidos designando como terroristas a tres bandas criminales en Guatemala

La cancelación de vuelos le generó problema a pasajeros en Santo Domingo y Santiago

Los encuentros del dirigente político Abel Martínez con la diáspora dominicana en Estados Unidos

Los hasta 5 mil vuelos cancelados y sus efectos

El escándalo por videos de conducta sexual cuestionados por la sociedad

Cuba anunciando que prepara su defensa ante eventual agresión de Estados Unidos

Los 10,411 haitianos que deportó Migración en una semana

Una creciente violencia en Santiago de los Caballeros

La designación de Joselito Féliz como coordinador de prensa del proyecto presidencial Gonzalo Castillo

Los 16 policias fallecidos en este 2026

Federico Antún Batlle instando a la juventud reformista asumir el reto de convertir el Partido Reformista Social Cristiano en opción de poder en el 2028

La prolifeación de mosquitos en Sánchez Ramirez

Los tribunales móviles para agilizar los procesos judiciales y enfrentar el hacinamiento carcelario

Gonzalo Castillo activo con seguidores en Santo Domingo Este

SOCIALES-TURISMO

Celebran 40 Años de Arbaje Tours

Supermercados Nacional presentaLa Navidad Nos Une

con España

La campaña invita a compartir tradiciones, sabores auténticos y productos de la

gastronomía española durante la temporada navideña.

Santo Domingo, República Dominicana. – Supermercados Nacional dio la bienvenida a la

temporada navideña 2026 con el lanzamiento de su campaña “La Navidad Nos Une con

España”, una propuesta que celebra los vínculos culturales entre España y República

Dominicana a través de las tradiciones, la gastronomía y los momentos especiales que se

comparten alrededor de la mesa.

Madelyn Martínez, Marta Ors, Pilar Serret y José

Miguel González Cuadra

ECONOMIA

INDRHI fortalece suministro de agua para riego en Bahoruco e Independencia

El congelamiento de los principales combustibles en RD, la oposición califica de populista la medida

El presidente Luis Abinader resaltando el incremento en la producción de pollo, huevos y arroz

(El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Sanz Lovatón, abordando los temas de produccón y exportaciones de RD)

El inicio de la temporada de las teleras para la navidad y el final de año

La licencia de Viettel para el mercado telefónico dominicano

Los empresarios reclamando consensuar una reforma laboral

Los más de US$ 12 mil millones transferidos por Estados Unidos a Venezuela por sus exportaciones petroleras y de otros recursos

Seguridad ciudadana, tema caliente en RD

La reprogramación de algunos vuelos desde RD hacia diferentes destinos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos expresando que se lograrán pactos comerciales con México y Canadá

Violencia en comunidades, tema de los medios de comunicación y en las redes

El diálogo que reclaman al gobierno los comerciantes por la entrada en vigencia de la facturación electrónica

El Colegio Médico con demandas al gobierno

El choque de un crucero con una barcaza en Nueva Orleans

La trayectoria del empresario José Luis Corripio Estrada reconocida en la décima Feria de Emprendedores RD

DEPORTES

La inauguración de un multiuso en Jima Abajo, La Vega, con una inversión de RD$ 24 millones

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