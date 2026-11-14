Incorporan 1,657 nuevos técnicos impulsan las oportunidades de desarrollo y transformación económica de la región Sur

BARAHONA. -La incorporación de 1,657 nuevos técnicos al mercado laboral representa un aporte significativo a la transformación económica y social de la región Sur, al poner a disposición de sus sectores productivos talentos calificados para responder a las demandas de la agricultura, el turismo, la industria, el comercio, la salud y los servicios.

La promoción corresponde a la Graduación Ordinaria de la Dirección Regional Sur del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), cuyos participantes culminaron sus procesos de formación y evaluación de competencias en diferentes áreas ocupacionales, ampliando sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo de iniciativas productivas.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que la trascendencia de esta promoción no se limita a la cantidad de personas que reciben sus títulos, sino a las oportunidades que representan para las familias, las comunidades y el desarrollo de las provincias del Sur.

«En INFOTEP no solo entregamos títulos y certificados, sino que también formamos personas, impulsamos su crecimiento y preparamos el talento que necesita la República Dominicana», expresó Morla Pineda al referirse al compromiso institucional de conectar las capacidades de la población con las necesidades del desarrollo nacional.

La funcionaria explicó que este esfuerzo forma parte de una estrategia de expansión y diversificación de la formación técnico profesional, que durante los últimos tres años permitió desarrollar 291 carreras técnicas y entregar 7,077 títulos a participantes de la Región Sur.

Asimismo, dijo que, durante 2026, la institución mantiene en proceso de formación a 1,764 jóvenes y adultos en 77 carreras técnicas, orientadas a responder a las demandas del mercado laboral.

Del total de titulados, 1,017 son mujeres y 640 hombres, una participación que evidencia la incorporación femenina a distintas actividades económicas y ocupaciones técnicas de la región.

En el acto también se graduaron 149 personas que egresan con éxito del programa Facilitador de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje Centrado en el Participante.

En acto también participaron la gobernadora de Barahona Oneida Féliz Medina y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barahona Carlos Manuel González Medina.

Félix Medina, resaltó el esfuerzo de los participantes y la importancia de la formación técnico-profesional para impulsar el desarrollo de la región Sur

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Mientras que González Medina, destacó la importancia de la alianza entre el INFOTEP y el sector empresarial para fortalecer la competitividad, generar oportunidades de empleo y preparar el talento humano que demanda el crecimiento económico de la región.

Una promoción que se suma a los resultados nacionales

Los 1,657 nuevos técnicos de la región Sur forman parte de los más de 6,000 graduandos que el INFOTEP entregará al país mediante las graduaciones ordinarias que se desarrollan en sus distintas direcciones regionales, Metropolitana, Cibao Norte, Cibao Nordeste, Cibao Sur Oriental, Este y Valdesia.

Esta jornada nacional de titulaciones pone de manifiesto la importancia de la formación técnico profesional como instrumento para impulsar la productividad, ampliar las oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo económico y social.

Formación técnica al servicio de la economía regional

Entre los nuevos técnicos figuran profesionales de producción agrícola, ventas, asistencia en farmacia, enfermería, imágenes médicas, gastronomía, masaje corporal y terapéutico, peluquería, repostería, reparación de vehículos, refrigeración y mantenimiento eléctrico industrial, entre otras áreas.

La producción agrícola concentra la mayor cantidad de titulados, con 502, seguida de ventas de productos y servicios, con 255; asistencia en farmacia, con 177; masaje corporal y terapéutico, con 172; y auxiliar de enfermería, con 128.

Desde 2020, el INFOTEP ha impactado a más de 9,390 personas en la región Sur mediante 541 acciones formativas relacionadas con la agricultura, con unas 70,143 horas de instrucción.

Una presencia institucional que acompaña el desarrollo del Sur

La entrega de esta promoción se inscribe en las políticas gubernamentales orientadas al desarrollo territorial, la generación de oportunidades y el aprovechamiento del potencial productivo y turístico de las provincias del Sur, impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

En ese contexto, el INFOTEP ha ampliado su presencia mediante una red de servicios que incluye los centros tecnológicos de Azua y San Juan de la Maguana, las oficinas satélites Sur y Oeste en Barahona, los Centros Operativos del Sistema (COS), la Escuela de Larimar y la Escuela de Formación Técnico Profesional Guarocuya, en Barahona.

Esta última constituye una infraestructura estratégica para preparar el talento humano que demanda el crecimiento turístico de la zona. Desde su apertura, ha capacitado a más de 1,000 personas en áreas vinculadas con la hotelería, gastronomía y servicios turísticos.

La incidencia institucional también alcanza al sector empresarial. Durante los últimos seis años, el INFOTEP ha atendido a 4,297 empresas de la región mediante servicios de capacitación, asistencia y asesoría, contribuyendo al desarrollo de sus recursos humanos y a la productividad de sus operaciones.

De acuerdo con los resultados de la Dirección Regional Sur, entre 2020 y 2026 la institución ha capacitado a 554,057 personas en esta demarcación, de las cuales 376,647 son mujeres, equivalentes al 68 % del total.

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