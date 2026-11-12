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APAP encabeza ranking regional de mejores lugares para trabajar en la industria financiera y de seguros

El reconocimiento refuerza el compromiso de la entidad financiera como una organización que prioriza la experiencia de sus colaboradores, en un contexto donde el talento humano constituye un factor clave para el crecimiento de la empresa.

PRIMICIAS DIGITAL12 de noviembre de 2026
4 1 minuto de lectura

Santo Domingo. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) obtuvo la primera posición en el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar® en la Industria Financiera y de Seguros de Centroamérica y el Caribe, elaborado por la firma internacional Great Place to Work (GPTW).

La entidad financiera también alcanzó la tercera posición entre los mejores lugares para trabajar en República Dominicana.

“Este reconocimiento refleja el compromiso de APAP con una cultura organizacional centrada en las personas, en la que la confianza, el respeto y las oportunidades de desarrollo constituyen elementos esenciales de la experiencia de nuestros colaboradores”, expresó Amelia Prota, vicepresidenta sénior de Transformación, Talento y Sostenibilidad de APAP.

Los resultados de la evaluación de Great Place to Work registraron una valoración general de 91% por parte de los colaboradores de APAP. Entre las dimensiones evaluadas destacan orgullo y compañerismo, ambas con 93%, y credibilidad, con 92%.

“Estamos convencidos de que una cultura que promueve el bienestar, la colaboración y el crecimiento profesional contribuye al desempeño de la organización y a su capacidad de generar valor. Por eso, continuamos impulsando iniciativas que fortalecen la experiencia de nuestros colaboradores y acompañan la evolución de APAP”, agregó Prota.

Los rankings de Great Place to Work se elaboran a partir de la experiencia de los colaboradores y de la evaluación de las prácticas de gestión de personas de las organizaciones participantes. Su modelo considera cinco dimensiones fundamentales de la cultura laboral: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

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