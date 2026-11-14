Ministerio de Hacienda y Economía cumple 182 aniversario transformando las finanzas públicas

Ministro Magín Díaz resaltó que la institución celebra este aniversario con valoraciones positivas de organismos internacionales como el FMI y la agencia Fitch Ratings por el buen manejo de la política económica en medio un escenario internacional complejo.

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) celebra su 182 aniversario, tras fundarse el 14 de noviembre de 1844, cuando fue conformado para financiar y administrar los recursos de la República Dominicana, en el mismo año de la Independencia Nacional, lo cual deja en evidencia el rol crucial de la institución para el desarrollo económico del país y su impacto en elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

En un solemne acto por la conmemoración del aniversario, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, valoró el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio los colaboradores, quienes son el principal soporte para el cumplimiento de la misión del MHE como órgano rector de la política fiscal, la planificación e inversión pública.

“Gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores cumplimos 182 años transformando las finanzas públicas, a pesar del contexto convulso que se vive a nivel global, la economía dominicana se ha mantenido resiliente, colocando al país como un destino confiable para la inversión extranjera, lo que representa más oportunidades de crecimiento”, apuntó Díaz.

RD único país de América Latina con mejora en calificación de riesgo

En ese sentido, el ministro citó como ejemplo la reciente calificación crediticia soberana otorgada por Fitch Ratings al país, elevándola de BB- a BB con perspectiva estable, En su informe, la agencia calificadora de riesgo indicó que esta mejora responde a las sólidas perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo, a la resiliencia de las cuentas fiscales y externas, y a la aprobación de medidas tributarias en un contexto internacional de incertidumbre.

“Somos el único país de América Latina al que se le ha mejorado la calificación de riesgo, en este año. Este es un logro muy importante, y no es de una sola persona sino de todo un equipo», destacó.

Asimismo, resaltó la valoración positiva que hizo el Fondo Monetario Internacional al desempeño económico que exhibe la República Dominicana durante el 2026, destacando el manejo que el Gobierno está dando a la coyuntura global con la aprobación del Plan Anticrisis y el crecimiento acumulado de 4.5 % de la economía dominicana, en el periodo de enero-septiembre de este año.

Con relación a los desafíos internos, la institución atraviesa un proceso de transformación e integración, desde el pasado 2025, tras la fusión dispuesta por la Ley 45-25, mediante la cual se constituyó el actual Ministerio de Hacienda y Economía. En este camino, la entidad sigue avanzando hacia una gestión más eficiente, transparente y estratégica en materia de planificación e inversión pública, en busca de garantizar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país a través de políticas económicas responsables.

Actividades conmemorativas

En el marco de la celebración del aniversario de Hacienda y Economía se desarrollan una serie de actividades que incluyó este viernes un solemne acto patriótico con el izamiento de la bandera dominicana, al compás de las notas del Himno Nacional entonadas por la banda de música del Ejército. Esta actividad, encabezada por el ministro Magín Díaz, congregó en la explanada de esta institución, a viceministros, directores y colaboradores de las diferentes áreas.

Además, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, el pasado miércoles se realizó la conferencia “Manejo de la situación fiscal en tiempos de incertidumbre”, dictada por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Dentro de ese escenario, se desarrolló el panel de expertos “Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe”, moderado por el ministro Magín Díaz, con la participación de Tomás Bermúdez, gerente del Departamento Regional de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana (CID) del BID; Juan Pablo Uribe, director de la División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial; y Alberto Barreix, exlíder fiscal principal del Banco Interamericano de Desarrollo.

Mientras que, el próximo jueves 19 de noviembre, se llevará a cabo la conferencia “Perspectivas de la economía global y el caso de Chile”, a cargo de Vittorio Corbo, destacado economista y expresidente del Banco Central de Chile.

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