LF llegó este viernes a Washington D. C. en vuelo regular de RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- En medio de la suspensión temporal de vuelos en los aeropuertos estadounidenses, que ha impedido a millones de pasajeros entrar al país, salir de él o desplazarse por su territorio, el expresidente Leonel Fernández que su vuelo estaba previsto llegar a NY fue desviado y aterrizó en Washington DC

El vuelo de Delta arribó normal este viernes por la noche al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

Cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión temporal de los vuelos en todos los aeropuertos del país, «debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad», Fernández ya se encontraba en vuelo, próximo a Washington D. C., procedente de la República Dominicana.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) llegó a territorio estadounidense alrededor de las 7:00 de la noche, acompañado de la doctora Daisy Ventura y de los coroneles Jhonny Vásquez y Juan Sosa Cruz, miembros de su equipo de seguridad personal, entre otros.

La agenda del ex mandatario incluye un encuentro este sábado con académicos en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, en la costa este de Estados Unidos.

Para el domingo tiene un encuentro con los sectores representativos de NYC, organizado por Geraldo Rosario coordinador del sector externo en NY. Se espera la asistencia de cientos de dominicanos dueños de comercios, emprendedores que compartirán sus opiniones con Fernández sobre el futuro de la RD y la diáspora

La actividad se celebrará a las 11:00 de la mañana en los salones del Beverly Hills Manor, ubicado en el número 1700 de la avenida Jerome, cerca de la calle 175, en El Bronx.

Después del acto, Fernández se trasladará a Hackensack, Nueva Jersey, para participar en otro encuentro. Posteriormente, regresará a la ciudad de Nueva York para juramentar a cientos de nuevos miembros de la FP.

Este acto se efectuará en el complejo Taíno Towers, ubicado en la Segunda Avenida con la calle 123, en Manhattan. La coordinación de ambos encuentros estará a cargo del arquitecto Franklin Labolur, director operativo del partido.

En los próximos días, el expresidente también tiene programadas reuniones con empresarios, académicos, intelectuales, y con dirigentes de su organización.