Rubio: EEUU asistirá a Panamá tras sismo a solicitud de su Gobierno

Washington, 9 oct (Prensa Latina) El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que, a solicitud del Gobierno de Panamá, se están movilizando rápidamente recursos y personal para brindarles asistencia tras el fuerte sismo que sacudió hoy a la nación istmeña.

«Estoy monitoreando de cerca los informes sobre el terremoto en el sur de Panamá», escribió Rubio en su cuenta en la red social X. «Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá», añadió al señalar que está disponible la línea directa de asuntos consulares las 24 horas para los estadounidenses afectados que necesiten apoyo.

Mientras, el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, llamó este viernes a la población a mantener la calma y seguir las orientaciones de las autoridades luego del movimiento telúrico reportado a las 12:56, hora local, con una magnitud de 7,5 grados, según confirmó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El epicentro del terremoto, de acuerdo con los datos, se ubicó a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, a una profundidad de cuatro kilómetros.

Más de un centenar de réplicas se han reportado hasta el momento, la más reciente fue de magnitud preliminar de 6,1 grados, con epicentro a 11 kilómetros al este de Las Tablas, en la propia provincia panameña de Los Santos.

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