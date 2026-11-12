Electa reporta un 96 % de acierto en 472 contiendas de las elecciones de medio término de Estados Unidos

Por: Federico De la Cruz

La plataforma de inteligencia política basada en inteligencia artificial registró 453 coincidencias entre sus proyecciones previas y los resultados declarados, según su evaluación electoral.

Santo Domingo. — Electa reportó este viernes un acierto del 96 % entre las proyecciones que registró antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos y los resultados ya declarados por las fuentes del conteo: 453 de 472 contiendas evaluadas. La plataforma de inteligencia política archivó su proyección el 4 de noviembre de 2026, a las 15:22 UTC, cuando las primeras urnas permanecían abiertas, y no volvió a ejecutar el modelo después de conocer los resultados. La proyección original, el conteo en curso y los paneles de coincidencia contienda por contienda están reunidos en el módulo de elecciones de medio término de Estados Unidos.

Resultados de las proyecciones electorales

De las 472 contiendas que las fuentes ya declararon, 453 coincidieron con el partido que el modelo había proyectado como ganador, para un 96.0 % (95.97 % antes de redondear). El Senado registró 31 aciertos en 31 contiendas declaradas; la Cámara de Representantes, 390 de 407, un 95.8 %; y las gobernaciones, 32 de 34, un 94.1 %.

Medido por el partido que finalmente ganó la contienda, el modelo identificó al ganador demócrata en 272 de 290 casos declarados, un 93.8 %, y al republicano en 181 de 182, un 99.5 %. La diferencia entre ambos porcentajes se explica por el signo del ciclo electoral: 2026 fue un año favorable a los demócratas y un modelo que leyó correctamente el clima nacional tiende a fallar con más frecuencia en victorias demócratas individuales que en las republicanas.

Otras 32 contiendas ya escrutadas —dos escaños del Senado, 28 distritos de la Cámara de Representantes y dos gobernaciones— tienen un candidato puntero pero ninguna declaración de victoria. Ninguna se cuenta como acierto ni como desacierto hasta que una fuente las cierre.

Senado, Cámara de Representantes y gobernaciones

Al momento del registro, el modelo proyectaba a los demócratas 51 escaños del Senado frente a 47 de los republicanos, con un intervalo de confianza del 95 % de 48 a 55. En la Cámara de Representantes proyectaba 255 escaños demócratas frente a 180, con un intervalo de 247 a 262. En las gobernaciones, 23 demócratas y 13 republicanos.

Dos días después, el conteo reporta 54 a 44 en el Senado, 250 a 161 en la Cámara con 24 distritos todavía sin proyectar, y 24 a 12 entre gobernadores. Los resultados del Senado y de la Cámara de Representantes quedaron comprendidos dentro de los intervalos previstos por el modelo. En las gobernaciones, el conteo se apartó un escaño de la estimación puntual: el modelo proyectaba 23 y el conteo reporta 24.

Metodología de evaluación y precisión electoral

La evaluación califica únicamente las contiendas resueltas. Un acierto se cuenta cuando el partido que el modelo proyectó como ganador es el mismo al que la fuente declaró vencedor. Las contiendas escrutadas que todavía no tienen ganador declarado se reportan aparte y no se puntúan en ninguna dirección.

La comparación distingue tres conceptos que suelen confundirse. La estimación puntual es el número exacto que arroja el modelo. El intervalo es el rango dentro del cual se espera que caiga ese número con una probabilidad determinada.

El pronóstico direccional indica qué partido tiene ventaja. Medido contra las estimaciones puntuales, el conteo reportado se ubicó tres escaños más arriba para los demócratas en el Senado, cinco menos en la Cámara mientras dos docenas de distritos siguen abiertos, y un escaño más en las gobernaciones. Esas diferencias son compatibles con una distribución: el intervalo del Senado tenía siete escaños de ancho y el de la Cámara, quince, y el conteo cabe en ambos.

Transparencia en los resultados

El informe también documenta 19 contiendas cuyos resultados no coincidieron con las proyecciones iniciales. Electa incluye estas diferencias en su evaluación para ofrecer una visión completa del desempeño de su modelo, con las coincidencias y las desviaciones registradas por igual.

Dos de esas 19 contiendas fueron gobernaciones. El modelo asignaba a los demócratas 22 % de probabilidad en Ohio y 42 % en Texas; ambas terminaron en manos demócratas, por unos siete puntos de diferencia en cada caso.

Las otras 17 fueron distritos de la Cámara de Representantes y se distribuyen a lo largo de todo el espectro de confianza. En los distritos 1, 3 y 41 de California, el 6 de Carolina del Norte y el 1 de Utah, el modelo daba a los demócratas 3 % de probabilidad y ganaron; en California, por dos dígitos. Otros seis, entre ellos el 10 y el 15 de Ohio, el 5 de Indiana y el 1 de Wisconsin, estaban en 42 % y se resolvieron hacia el lado demócrata. En el extremo opuesto, el distrito 32 de Texas se proyectó para los demócratas con 99 % de probabilidad y terminó republicano por tres puntos. Una proyección de 99 % que no se cumple indica que una probabilidad distrital construida sobre un clima nacional puede estar equivocada, incluso con alta confianza, sobre un escaño aislado. El detalle distrito por distrito está disponible en el tablero de estados.

Inteligencia artificial aplicada al análisis electoral

El modelo con el que se comparan los resultados se alimenta en un 100 % del sentimiento digital medido en la conversación pública en plataformas, que situaba a los demócratas 15.0 puntos arriba en el ámbito nacional. El promedio de 15 encuestas de boleta genérica elaborado con el método de RealClearPolitics, que los situaba 10.4 puntos arriba, y la combinación 50/50 de ambos insumos se publican al lado como referencia, pero no son la base de la proyección evaluada.

Ese clima nacional se traslada después a un motor distrital que cubre 435 distritos de la Cámara de Representantes, 33 contiendas al Senado y 36 gobernaciones, y convierte el margen nacional y la señal local de cada candidatura en una probabilidad de victoria y un margen proyectado. Cada total de escaños se entrega con un intervalo del 95 %.

El registro de versiones sostiene la comparación: entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre el modelo guardó 17 versiones fechadas, de modo que lo que el modelo sostenía en cualquier día es auditable y no reconstruido a posteriori.

Historial de versiones del modelo: 17 corridas guardadas entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre. La brecha media frente a las encuestas fue de 3.5 puntos con el sentimiento digital solo y de 1.8 puntos con el combinado 50/50.

El método, la ponderación y los límites del insumo digital están documentados en la metodología de predicción electoral de Electa, y los datos de encuestas y de conversación digital que alimentan el modelo se siguen en los paneles de pronósticos y sociedad.

Fuentes y seguimiento del conteo

El conteo citado se apoya en la tabulación en curso que publica NBC News, con el panorama nacional resumido en las claves de Al Jazeera. Veinticuatro distritos de la Cámara siguen sin proyectar, por lo que la cifra de la Cámara es una fotografía que todavía puede moverse. Cuando se declaren los últimos escaños, la comparación se repetirá contra la misma proyección registrada antes de los comicios y el porcentaje de acierto se publicará tal como resulte. El seguimiento completo está abierto en el módulo de elecciones de medio término.

Sobre Electa

Electa es una plataforma de inteligencia política que utiliza inteligencia artificial para producir proyecciones electorales, análisis de opinión pública y seguimiento de la conversación digital en América Latina y Estados Unidos. Sus proyecciones se archivan antes de los comicios y se evalúan posteriormente contra los resultados publicados por las fuentes del conteo.

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