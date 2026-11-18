Milton Olivo pide ampliar plazo de facturación electrónica y advierte sobre consecuencias electorales para el PRM

Santo Domingo Este.- El aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionrio Moderno –PRM- Milton Olivo, solicitó que la ampliación anunciada para implementar la facturación electrónica conceda tiempo suficiente a los micro y pequeños contribuyentes, junto con capacitación gratuita y asistencia tecnológica.

Olivo sostuvo que el calendario debe considerar las dificultades económicas de los comerciantes y las presiones sobre sus costos de operación derivadas de la inestabilidad internacional.

«Quien lucha diariamente por pagar empleados, alquiler, electricidad y mercancías necesita acompañamiento para adaptarse. Debemos escuchar a los pequeños comerciantes y facilitarles herramientas para que puedan cumplir sin comprometer la continuidad de sus negocios», expresó.

El aspirante al Senado propuso a la DGII acordar con las organizaciones comerciales un calendario gradual, con condiciones claras y atención a quienes enfrentan dificultades tecnológicas.

Su planteamiento se produce después del anuncio de una nueva ampliación para micro y pequeños contribuyentes, cuya fecha y condiciones están pendientes de definición.

En el ámbito político, Olivo advirtió que una implementación que genere dificultades adicionales podría aumentar el descontento y afectar las posibilidades electorales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«El PRM debe cuidar la confianza de la población. Considero que imponer una transición sin atender las condiciones de los pequeños negocios puede perjudicar nuestro desempeño en las próximas elecciones. Escuchar y corregir a tiempo también es gobernar con responsabilidad», manifestó.

Finalmente, llamó a convertir la ampliación del plazo en una oportunidad para preparar a los contribuyentes y fortalecer sus actividades económicas.

«Con fe en Dios y voluntad de servir, debemos impulsar decisiones que protejan los empleos y ayuden a nuestra gente a progresar», concluyó.

Visited 3 times, 3 visit(s) today