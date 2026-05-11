Proponen eliminación de fondos públicos a partidos políticos durante años no electorales

El Frente Cívico y Social propone la eliminación de los fondos públicos a los partidos políticos durante los años no electorales para acabar con la burocracia partidaria y así aprovechar esos fondos en otras áreas.

El doctor en medicina Isaías Ramos, presidente de la entidad, asegura que el recorte presupuestario propuesto por el gobierno resulta insuficiente .

Explicó que el Foro que dirige desde hace bastante tiempo que viene proponiendo la modificación a la normativa que concede un 0.50% al financiamiento de los partidos políticos en tiempo de campaña y un 0.25% en años no electorales.

Agrego que la eliminación no es ningún atentado a la democracia partidaria . Qué naciones como Canadá la financiación tiene sus límites y ese método puede funcionar en República Dominicana

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