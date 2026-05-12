Más estadounidenses se preocupan por quedarse sin dinero que por la muerte

NUEVA YORK.- El 67 % de los estadounidenseses, entre ellos dominicanos residentes en EE. UU) se preocupa más por quedarse sin dinero que por la muerte, según una encuesta reciente realizada por Allianz Life Insurance Company North America.

Asimismo, el 48 % no tiene un plan financiero por escrito, y el 57 % siente ansiedad por su futuro bienestar cuando sus cuentas de jubilación sufren pérdidas debido a una caída del mercado.

La generación X es la que muestra mayor ansiedad económica, con un 73 % que teme por sus finanzas incluso antes que por la muerte, seguida de los millennials con un 69 % y los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) con un 59 %.

«El aumento de los costes y la continua incertidumbre económica hacen que muchas personas se pregunten si sus ahorros se agotarán».

Casi el 85 % de los consumidores tenía algún tipo de deuda personal. En comparación, el 26 % de la fuerza laboral buscó ayuda para ahorrar para emergencias, pagar deudas y mejorar su bienestar financiero en general, un aumento con respecto al 13 % de 2023, según una encuesta de Bank of America de 2025.

Según un análisis del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard , actualmente el 65 % de los inquilinos en edad laboral no pueden cubrir sus gastos mensuales después de pagar la vivienda. Casi la mitad de los inquilinos se vieron sobrecargados por el alquiler en 2024, lo que significa que gastaron más de un tercio de sus ingresos en vivienda y servicios públicos, según datos del censo más reciente.

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