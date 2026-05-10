“¡El BIS se lanza a la carga!: Peña Guaba activa el CEN y advierte que ellos son la llave para el regreso de Leonel al poder”

SANTO DOMINGO, RD. – El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) sacudió el panorama político este domingo al celebrar con éxito la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde se trazó una agresiva hoja de ruta estratégica orientada al fortalecimiento institucional y la conquista electoral.

El encuentro, celebrado en la sede central de la avenida Bolívar esquina Uruguay, congregó a la alta dirigencia nacional en una jornada de modernización estructural. Durante su intervención, José Francisco Peña Guaba, presidente del BIS, lanzó un mensaje contundente: afirmó que su organización es la fuerza política que garantiza los votos necesarios para que Leonel Fernández Reyna vuelva a subir las escalinatas del Palacio Nacional.

“Estamos en una etapa de renovación y crecimiento. El BIS sigue siendo una fuerza política determinante y estamos dando pasos concretos para fortalecer nuestra presencia en cada rincón del país”, sentenció Peña Guaba.

Reorganización y la maquinaria «GANAREMOS»

La asamblea definió los pilares que guiarán el accionar del partido de cara al próximo torneo electoral, destacando la creación de la estructura política electoral GANAREMOS y la conformación de una Veeduría Política Ciudadana a nivel nacional para vigilar la integridad de los candidatos.

Dentro de los puntos aprobados en la agenda destacan:

Renovación Total: Reestructuración de los organismos de dirección y evaluación de cuadros para completar cargos vacantes. Maquinaria Electoral: Organización de la estructura electoral y lanzamiento del plan nacional de afiliación. Vigilancia Ética: Implementación de veedurías ciudadanas para garantizar la transparencia de las candidaturas. Postura Nacional: Definición de la línea institucional frente a los temas de actualidad que afectan al país.

El evento concluyó con un llamado a toda la dirigencia nacional a integrarse de inmediato al proceso de reorganización, reafirmando al BIS como el eje equilibrante y decisivo en el sistema de partidos de la República Dominicana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today