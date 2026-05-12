Condenan violenta agresión de ICE contra dominicano en El Bronx

NUEVA YORK.- El Movimiento Resistencia y Solidaridad (ReSo), con base comunitaria en el Alto Manhattan, junto a la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes y otras organizaciones, condenan la violenta agresión contra el joven dominicano Jeury Concepción, ocurrida la semana pasada en El Bronx, a manos de agentes de Inmigración.

Las organizaciones señalan que, entre la detención violenta e ilegal de ICE contra el dominico-estadounidense, y la amenaza del zar de la frontera, Tom Homan, de “inundar” la Gran Manzana con agentes de la agencia, solo transcurrieron 24 horas.

El joven, de 19 años, fue detenido y agredido físicamente por agentes de ICE, encapuchados y armados.

A causa de los golpes, sufrió una conmoción cerebral y una herida en la cabeza, que requirió siete puntos de sutura, antes de ser liberado.

Casos como este son consecuencia del discurso cargado de odio y prejuicio racial, el cual no solo refleja la opinión de un funcionario, sino que constituye una parte esencial de la política oficial impuesta por la actual administración, según indican las organizaciones en su comunicado de prensa.

Esto explica por qué ICE es percibida por la mayoría de la ciudadanía como una amenaza, y por qué sus agentes no contribuyen a la seguridad pública en nuestros barrios.

La amenaza del zar de la frontera de inundar NY con agentes represivos, en caso de que la legislatura estatal apruebe el proyecto, es una muestra más de la deriva autoritaria impuesta desde la Casa Blanca, que no respeta las leyes ni la Constitución, indican.

El Proyecto de Ley “NY para Todos” (NY4ALL) busca brindar mayor protección, reforzar los derechos de las comunidades migrantes y limitar aún más la cooperación entre la policía local y ICE.

En resumen, se busca, a nivel estatal, garantizar que los inmigrantes puedan denunciar crímenes, acceder a atención médica y asistir a escuelas e iglesias junto a sus hijos, sin temor a ser detenidos.

Es fundamental apoyar con determinación este Proyecto de Ley, pues también propone preservar la confidencialidad de los datos personales en las bases oficiales de NY.

La comunidad dominicana no debe, ni puede, permanecer al margen de esta importante lucha por derechos que no solo beneficiarán a los inmigrantes indocumentados, sino que también buscan preservar derechos democráticos y sociales esenciales para todos, concluye el documento.

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