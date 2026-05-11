La personalidad subrepticia de Joaquín Balaguer

Roberto Rímoli

(Periodista e investigador en Comunicación y Psicología)

Joaquín Balaguer encarnó una de las figuras más complejas y duraderas de la política dominicana del siglo XX, caracterizada por una personalidad subrepticia que le permitió ejercer el poder absoluto sin asumir siempre la responsabilidad directa de sus decisiones.

Lejos del estilo frontal y autoritario de su mentor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Balaguer supo cultivar un método de liderazgo y comunicación mucho más indirecto, donde los comentarios aparentemente inocentes o quejas formuladas en voz baja se convertían en instrucciones precisas para sus subalternos. Esta astucia no era mera táctica retórica, sino un rasgo estructural de su carácter: una forma de gobernar que preservaba su imagen de estadista e intelectual de primer orden, mientras aseguraba la expresión implacable de sus propósitos. Analizar esta dimensión revela cómo Balaguer transformó la ambigüedad en un instrumento de control, consolidando un régimen que duró más de dos décadas, entre 1966 y 1996.

El origen de la personalidad subrepticia se remonta a su formación durante la era trujillista, donde aprendió que la supervivencia política dependía de la capacidad para ocultar intenciones reales tras un velo de cortesía y erudición. Como secretario de Trujillo y luego presidente provisional tras su asesinato en 1961, Balaguer observó que las ordenes explícitas dejaban huellas peligrosas. Por ello, optó por un estilo que privilegiaba su gestión: en lugar de dictar, comentaba o se quejaba de algún problema ante sus colaboradores más cercanos, como sucedió con el caso de Orlando Martínez, me han dicho dos exgenerales y un abogado: “Este muchacho no me va a dejar gobernar”.

Esta técnica comunicacional no solo probaba la lealtad y la perspicacia de sus subordinados, sino que, les otorgaba la ilusión de iniciativa propia, reforzando su dependencia emocional y política hacia el “doctor”.

Cuando Balaguer hacía un comentario aparentemente casual —como lamentarse de la lentitud de una obra pública o quejarse de la ineficiencia de un funcionario— sus subalternos interpretaban la señal como una directiva imperiosa, y en su interior sonaba la alarma de la adulacion. No era como un decreto o una orden escrita; bastaba una frase pronunciada en tono de preocupación o ironía para que ministros, gobernadores o jefes militares movilizaran recursos y personal. Este mecanismo subrepticio generaba una dinámica de anticipación constante en el aparato estatal: cada queja del presidente era leída como un mandato velado, lo que eliminaba la necesidad de confrontaciones directas y minimizaba el riesgo de que Balaguer apareciera como el autor explícito de medidas impopulares o controvertidas.

Esta misma personalidad subrepticia se manifestó con maestría en su obra testimonial. En 1987, al publicar Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, Balaguer dejó una de las muestras más emblemáticas de su estilo indirecto y calculado. Al referirse al asesinato del periodista Orlando Martínez, en lugar de ofrecer una explicación detallada o nombres concretos, insertó una famosa pagina en blanco. En ella, el expresidente escribió que señalaría la verdad sobre el crimen solo después de su muerte, encomendando a “una persona amiga” la tarea de llenar esa hoja con los detalles que él prefería no consignar en vida. Esta página en blanco no solo fue un olvido ni mucho menos un error editorial: constituyó un acto deliberado de ambigüedad calculada, un comentario velado que proyectaba su voz más allá de su existencia física sin comprometerlo directamente.

La página en blanco de la obra referida ilustra a perfección como Balaguer convertía el silencio y la insinuación en herramientas de poder. Al igual que las quejas susurradas a subalternos, esa hoja vacía obligaba a otros —lectores, historiadores, sociólogos y allegados— a interpretar, esperar o actuar la función de una verdad que él emitía sin asumir plena responsabilidad. Generaba expectativa, plausible denegabilidad y un aura de misterio que reforzaba su imagen de hombre prudente y profundo. Incluso décadas después de su muerte, en 2002, la página sigue sin ser llenada oficialmente, manteniendo viva la dinámica de anticipación que tanto caracterizó su liderazgo.

La eficacia de este estilo radicaba en su capacidad de crear plausible denegabilidad. Si una acción derivada de una queja presidencial generaba críticas, Balaguer podía argumentar que solo había expresado una preocupación ciudadana, nunca una instrucción. De este modo, mantenía intacta su imagen de hombre prudente y mesurado, mientras sus subalternos cargaban con la responsabilidad operativa —y en ocasiones con las consecuencias políticas—. La página en blanco opera bajo la misma lógica: el secreto quedaba “delegado” sin que Balaguer tenga que pronunciar los nombres en vida.

Sin embargo, esta personalidad subrepticia también generó costos institucionales significativos. La dependencia de interpretaciones subjetivas de comentarios, quejas y páginas en blanco provocaba ineficiencias, malentendidos y, en algunos casos, excesos que Balaguer no podía desautorizar públicamente si era necesario. El miedo que generaba equivocarse en la lectura de una insinuación presidencial paralizaba iniciativas y fomentaba el servilismo sobre la creatividad administrativa. En última instancia, este modelo de liderazgo reforzaba el autoritarismo solipsista que caracterizó sus gobiernos: el poder fluía de una sola fuente, pero nunca de manera transparente.

En el contexto más amplio de la historia dominicana, la personalidad subrepticia de Balaguer representa una evolución refinada del caudillismo caribeño. Mientras Trujillo impuso su voluntad mediante terror directo, Balaguer disimulaba bajo capas de intelectualismo, aparente diferencia y recursos literarios como la “página en blanco”. Este estratega le permitió sobrevivir a transiciones democráticas, derrotas electorales temporales y oposiciones internas, manteniendo un control efectivo incluso cuando aparentaba ceder espacio. Su legado, por lo tanto, trasciende las obras materiales y se circunscribe en la psicología del poder: una lección sobre cómo la ambigüedad calculada puede ser más duradera que la fuerza bruta.

La personalidad subrepticia de Balaguer no fue un defecto, sino el eje central de su longevidad política. Al valerse de comentarios, quejas y gestos simbólicos como la “página en blanco” de sus memorias como vehículos de sus propósitos, transformó a sus subalternos —y a la posteridad— en extensiones silenciosas de su voluntad, preservando al mismo tiempo la apariencia de un liderazgo reflexivo y distante, explicando tanto este rasgo sus logros como sus sombras: un estado modernizado bajo un control invisible, donde la verdadera orden —o la verdad incómoda— siempre permanecía oculta tras una frase aparentemente inocua o una hoja deliberadamente vacía. Entender esta dimensión es esencial para comprender no solo al hombre, sino el modelo de poder que aún reverbera en la cultura política dominicana.

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