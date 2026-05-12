Alertas en Manhattan y Long Island por casos confirmados de sarampión

NUEVA YORK.- Un nuevo brote de sarampión en esta ciudad ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y a los neoyorquinos, incluidos dominicanos, tras confirmarse casos recientes en Manhattan y Long Island.

El Departamento de Salud de NY informó que un caso detectado en un adulto en Manhattan es el quinto contagio registrado en la ciudad en 2026.

Las autoridades revelaron que la persona estuvo en el restaurante Norma, en Hell’s Kitchen, el 25 de abril, entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. También se notificaron exposiciones en otros lugares públicos visitados por el paciente, incluida la Metropolitan Opera, para advertir a empleados y visitantes potencialmente expuestos.

Aunque el riesgo de un brote masivo se considera bajo, debido a la alta cobertura de vacunación, el incremento de casos entre personas no inmunizadas genera preocupación, en medio de un repunte nacional.

Además, un niño de 5 años en Nassau, sin vacunación y con antecedentes de viajes internacionales, encendió las alarmas entre especialistas y funcionarios de salud pública.

Según los CDC, la mayoría de los casos reportados en EE. UU. este año están vinculados a viajes internacionales y a personas sin el esquema completo de vacunación.

El sarampión continúa siendo altamente contagioso. Los especialistas recuerdan que se transmite por el aire, a través de partículas respiratorias que permanecen suspendidas incluso después de que la persona infectada se retire del lugar.

Los síntomas aparecen entre 10 y 12 días tras la exposición, e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos y una erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende por todo el cuerpo.

Uno de los mayores riesgos es que las personas infectadas contagian a otros antes de desarrollar el típico sarpullido.

Las autoridades reiteran que la mejor forma de prevenir el sarampión es recibir las dos dosis de la vacuna triple vírica, que también protege contra paperas y rubéola, con una eficacia cercana al 97 % tras la segunda dosis.

En 2025, NY registró unos 20 casos de sarampión, pero la mayoría no generó contagios secundarios gracias a la inmunización comunitaria y al rápido rastreo de contactos por parte de las autoridades de salud.

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