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Dominicanos en ExteriorNew York

Congresista Torres de El Bronx demanda investigar acciones agentes inmigración

Ramón Mercedes12 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El congresista del Distrito 15 en El Bronx, Ritchie Torres, esta demandando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que aparecen en dos videos cometiendo acciones profundamente escalofriantes.

En carta que le enviara al Inspector General del DHS, Torres especifica que las inmagenes presentan a varios agentes de inmigración con acciones grotescas que cometieran en el sector de Norwood, perteneciente a nuestro Distrito, contra dos ciudadanos, como publicara el medio anglosajon NY1.

En uno de los videos se puede observar a tres agentes del ICE rodeando a Jeury Concepción, a quien intentaban detener. Concepción cayó al suelo y, en ese momento, los agentes se lanzaron sobre su espalda y lo esposaron.

El congresista afirma que Concepción es ciudadano estadounidense (sus padres son dominicanos). El otro incidente presuntamente involucra a un hombre que fue “sacado por la fuerza de su edificio.”

Torres representa el distrito del Congreso más pobre del estado de NY y es uno con mayor tendencia demócrata del país.

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Ramón Mercedes12 de mayo de 2026
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