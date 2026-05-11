ANEIH reconocerá a 20 empresas en el Premio Nacional a la Calidad 2026

Santo Domingo. El próximo 9 de junio serán reconocidas 20 empresas en la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), el cual galardona a las organizaciones que, con visión, constancia y compromiso, demuestran que la calidad es una filosofía interna capaz de transformar el país.

Este constituye el máximo reconocimiento a la gestión de calidad y excelencia de las empresas nacionales dedicadas a la producción de bienes y servicios, oficializado mediante el Decreto No. 141-13 del Poder Ejecutivo, donde ANEIH funge como Secretaría Técnica del premio.

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a las 6:00 de la tarde, tras la evaluación de más de 30 empresas participantes.

El presidente de ANEIH y director del premio, Ángelo Viro, destacó que cada reconocimiento refleja el esfuerzo de organizaciones que han apostado por la mejora continua y se han convertido en ejemplo para el sector empresarial dominicano, elevando los estándares de calidad en República Dominicana.

“Hablar de calidad es hablar de futuro, de competitividad y de desarrollo nacional. Este premio es otorgado tras un riguroso proceso de evaluación, basado en modelos de referencia globales que promueven la mejora continua y el liderazgo empresarial”, expresó durante una rueda de prensa.

Explicó que el reconocimiento es entregado anual a empresas que se esfuerzan por exhibir un modelo de excelencia en la gestión de sus procesos, desempeño, competitividad y desarrollo sostenible, comparable con organizaciones de excelencia a nivel internacional.

La coordinadora del premio, Jessica Calcagno, explicó que el Premio Nacional a la Calidad cuenta con diferentes categorías que permiten evaluar a cada organización según su realidad y su impacto en el sector productivo.

Precisó que el premio utiliza el modelo de evaluación Malcom Baldrige, un marco de gestión de excelencia y calidad total que evalúa siete criterios claves: liderazgo, estrategia, clientes, medición, personal, procesos y resultados para mejorar la sostenibilidad y el desempeño global.

Indicó que el premio se divide en dos grandes renglones: empresas de servicios e industrias. Cada uno, a su vez, se clasifica según el tamaño de la empresa en macro, grande, mediana y pequeña, lo que da como resultado ocho categorías en las que se otorgan medallas de bronce, plata y oro.

Asimismo, resaltó que en las últimas semanas se encuentran en la etapa final del proceso, que consiste en jornadas de deliberación de los jurados, quienes analizan los resultados de las evaluaciones realizadas a las empresas postulantes.

Insta a fomentar una cultura de calidad

Durante el encuentro con la prensa, el presidente de ANEIH también resaltó la importancia de fomentar una cultura de calidad en el país y defender el reconocimiento de los estándares nacionales e internacionales de los productos y servicios elaborados en el país, en momentos en que el mercado enfrenta retos vinculados a la alta informalidad y a la competencia desleal de productos que ingresan al país sin cumplir con la calidad requerida.

Viro alertó que en el país proliferan empresas informales que no cumplen con el pago de impuestos internos ni con el registro de trabajadores en la seguridad social. Asimismo, señaló que abundan importaciones de productos que tampoco cumplen con los estándares de calidad locales.

Advirtió que esta situación genera competencia desleal entre las empresas que sí cumplen las normas y aquellas que operan fuera del marco legal, además de afectar las recaudaciones del Estado, en un contexto de incertidumbre para los sectores productivos por los efectos del conflicto en Medio Oriente y las presiones sobre los precios del petróleo.

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