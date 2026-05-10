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Políticas

Luis Miguel De Camps afirma Peña cambió la política en RD y fue la voz de los que no tenian voz

PRIMICIAS DIGITAL10 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura
Por Emmanuel Solano
Santo Domingo.- Al conmemorarse en el día de hoy el 28 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el licenciado Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Revolucionario Social Demócrata -PRSD- resaltó los  aportes del líder de masas  en la defensa de las libertades públicas, el fortalecimiento de la inatitucionalidad democratica y su lucha permanente por  la justicia social .
De Camps expresó que el doctor José Francisco Peña Gómez cambió la política dominicana y le dió voz a los que no tenían voz.
Indicó que el doctor José Francisco Peña Gómez sigue siendo un líder excepcional ,cuya visión de Justicia social es la inspiración de los que conforman al Partido Revolucionario Social Demócrata .
Precisó que «Hoy recordamos a un hombre que no solo cambió la política dominicana, sino que le dio voz a quienes no la tenían. A 28 años de su partida física, José Francisco Peña Gómez sigue siendo un líder excepcional, cuya visión de justicia y bienestar social es nuestra mayor inspiración».
Añadió que «Desde el PRSD, y con la responsabilidad que llevamos hoy en la gestión pública, reafirmamos nuestro compromiso de honrar su memoria con trabajo y coherencia».
Finalizó con la frase «¡Su legado vive, Líder!
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