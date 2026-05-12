CARD respalda paro pacífico de jueces y exige mejores condiciones laborales y de vida para la judicatura

Santo Domingo, República Dominicana, 12 de mayo de 2026.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, expresó este martes un respaldo “irrestricto y sin reservas” a la manifestación pacífica convocada por jueces dominicanos para el próximo 21 de mayo, en demanda de mejores condiciones laborales, salariales, de vida y garantías dentro de la Carrera Judicial.

Potentini afirmó que el gremio que dirige asumirá un papel activo en apoyo a los magistrados, al considerar que durante años estos han venido reclamando “prestaciones básicas elementales” sin obtener respuestas concretas de las autoridades del sistema judicial. Durante sus declaraciones, el presidente del CARD sostuvo que muchos jueces atraviesan situaciones de precariedad laboral y humana que afectan no solo su bienestar, sino también la calidad del servicio de justicia que recibe la ciudadanía.

El dirigente gremial lamentó además que, según sus palabras, las asociaciones y entes representativos de los jueces no hayan asumido una posición más visible en defensa de las reivindicaciones del sector, salvo la Asociación de Jueces de Paz (ADOJUPA), que ha tenido que dar la cara desde el estamento inicial de la administración de justicia.

“Nosotros como Colegio de Abogados le vamos a poner rostro a ese reclamo de los jueces, sin miedo y sin temor a represalias de ningún tipo, porque los jueces primero son abogados y constituyen la materia prima de la administración de justicia en cualquier sistema democrático”, manifestó.

Potentini indicó que entre las principales demandas de los jueces figuran la nivelación salarial, la transparencia en la movilidad dentro de la carrera judicial y el fortalecimiento de los recursos humanos en los tribunales, debido a la elevada carga procesal que enfrentan muchos magistrados. Según afirmó, numerosos jueces trabajan bajo una presión extrema, cargando sobre sus hombros una cantidad “descomunal” de expedientes y responsabilidades que, a su juicio, los coloca en condiciones cercanas a la “esclavitud laboral”.

Asimismo, cuestionó que muchos magistrados permanezcan durante años esperando ascensos o mejores oportunidades dentro del sistema judicial, hasta llegar a la edad de retiro sin haber alcanzado posiciones superiores dentro de la judicatura. “Hay jueces esperando prácticamente que el sistema los deseche cuando lleguen a los 70 años, porque no tienen posibilidades reales de crecimiento para llegar a la Suprema Corte de Justicia”, expresó.

El presidente del CARD también hizo un llamado directo al Consejo del Poder Judicial y al Poder Judicial de la República Dominicana para que escuchen las demandas del sector y abran un proceso de diálogo efectivo, alejado de promesas que, según dijo, terminan “cayendo en saco roto”.

“No puede tratarse de una simple retórica. Los jueces necesitan respuestas concretas que garanticen dignidad, estabilidad y condiciones humanas de trabajo”, sostuvo. Potentini advirtió que mientras los jueces continúen laborando en condiciones precarias, la calidad de la justicia también se verá afectada.“Si no hay dignidad en quienes administran justicia, así mismo se va a proyectar la justicia que tendremos como sociedad”, afirmó.

El jurista consideró insuficiente que las autoridades judiciales concentren esfuerzos únicamente en la modernización tecnológica o en anuncios relacionados con plataformas virtuales, sin priorizar las condiciones salariales y humanas de quienes sostienen el sistema judicial.

Finalmente, definió el respaldo del CARD como “un compromiso solemne” en favor de la dignificación de la judicatura, la defensa de la administración de justicia y el fortalecimiento de la democracia dominicana. “Hoy y conjuntamente con la asociacion de jueces de paz le ponemos rostro a esa demanda, a quienes tambien agradecemos por la actitud valiente de dar la cara por sus compañeros.

Visited 1 times, 1 visit(s) today