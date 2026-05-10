Tobías Crespo denuncia cierran 28 negocios en Zona Colonial: acusa autoridades de abandonarla y olvidar promesas a residentes

El diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP) del Distrito Nacional, Tobías Crespo, denunció que en la Ciudad Colonial hasta el momento unos 28 negocios han tenido que cerrar sus puertas porque han quebrado, debido a la poca afluencia de visitantes, como consecuencia del estado de abandono de parte de la alcaldía capitalina y otras autoridades.

El congresista sostuvo un encuentro con la Asociación de Comerciantes de la Zona Colonial, donde sus miembros explicaron la difícil situación por la que están atravesando debido al estado de abandono, y a lo que ellos llamaron “prisión y olvido” de parte de las autoridades municipales y del gobierno.

Los comerciantes aprovecharon para denunciar que cada vez que cae un poco de agua el lugar se inunda y se torna intransitable tanto para vehículos como para los peatones, debido a unos trabajos que hicieron las autoridades y redujeron el drenaje que venía funcionando desde la época de Nicolás de Ovando.

“Nosotros en calidad de diputado del Distrito Nacional y preocupado por la situación que ellos están atravesando en estos momentos, fuimos y escuchamos sus inquietudes y necesidades. Nos preocupa las condiciones en que desarrollan sus actividades económicas y cotidianas los residentes y comerciantes, extranjeros y dominicanos, de la Zona Colonial”, señaló.

Tobías Crespo criticó las malas condiciones y organización de ese ese sector donde hasta el momentos unos 28 negocios que generaban empleos han tenido que cerrar sus puestas, ante la indiferencia de las autoridades.

“Cuando el camión de la basura viene aquí en raras ocasiones a cumplir con su trabajo de recoger los desechos sólidos, prácticamente colapsan todas las calles, porque el tapón que se produce es insoportable e incomparable. Las calles fueron convertidas de un solo carril», explicó uno de los residentes.

También, criticaron las instalaciones de unas “grandes bolas de acero” en las aceras y algunas esquinas, las cuales además de contribuir a los tapones, también ocasiones serios inconvenientes a los peatones, quienes tienen que caminar por las calles poniendo sus vidas en peligro.

El diputado de la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández, asimismo, lamentó que el principal parqueo público de la Zona Colonial continúe cerrado a pesar de las promesas de las autoridades de la alcaldía de remodelarlo, lo cual contribuiría a dinamizar la zona.

“En las conversaciones nos denunciaron que un parqueo construido con recursos del Gobierno fue privatizado a través de un fideicomiso y entregado por las autoridades y entregada a una empresa panameña, no es usado por los turistas y otros visitantes a la Zona Colonial porque cobra cien pesos cada hora, lo cual de acuerdo a los comerciantes es una cantidad abusiva y desproporcionada”, indicó el congresista.

Visited 11 times, 11 visit(s) today