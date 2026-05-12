Dice: «Resulta indignante escuchar al cónsul RD en NY hablar de acciones coordinadas»

NUEVA YORK.- La coordinadora general del movimiento comunitario y político “Acción Rápida” en esta ciudad, Dayanara Borbón, manifestó que es indignante escuchar al cónsul dominicano en NY, Jesús Antonio Vázquez (Chu), hablar en RD de “acciones coordinadas”, “guías de inversión segura” y “jornadas de orientación”, cuando la realidad ha sido muy distinta.

Borbón, vocera de 323 dominicanos afectados, quienes invirtieron más de 17 millones de dólares (equivalente a más de mil millones de pesos dominicanos) en la compra de apartamentos a la empresa inmobiliaria INDISARD en RD, y nunca fueron entregados.

Señaló que no han recibido ningún tipo de apoyo del consulado, ni del Defensor del Pueblo, ni de ProConsumidor, del Registro Inmobiliario, ni del Ministerio de Vivienda para que Chu Vásquez se presente como un defensor de lo que no ha defendido.

Afirma que, para Chu Vásquez (su compueblano), es “letra muerta” lo establecido en el Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que establece “brindar asistencia consular, proteger los intereses y ayudar a los dominicanos en diversas situaciones”.

Los dominicanos en NY, liderados por Borbón, han iniciado procesos judiciales de fondo y protestas (piquetes) para exigir que las inmobiliarias que operan en EE. UU. estén reguladas y supervisadas.

Hasta hoy, no se ha cumplido con lo mínimo que solicitamos para prevenir estas estafas que siguen destruyendo el sueño y el patrimonio de cientos de dominicanos en NY y otras partes del exterior.

Expresó que, en una ocasión, el cónsul recibió una comisión de “Acción Rápida” en su despacho, pero hasta la fecha no ha habido resultados de lo conversado ni de lo prometido.

“De escuchar a actuar, hay un abismo”, precisa la aguerrida dirigente comunitaria. Mientras tanto, lo único constante que vemos es el respaldo abierto a las distintas “Ferias Inmobiliarias” que vienen a la Gran Manzana a vender inmuebles sin regulación ni supervisión, y el cónsul asiste en señal de respaldo, dijo.

“Proteger a la diáspora” es, simplemente, aparecer cortando cintas, tomándose fotos y legitimando eventos donde, después, pueden terminar apareciendo nuevas víctimas. Estamos, entonces, frente a un problema mucho más grave de lo que quieren admitir”, subraya.

Lo más contradictorio es que, pese a la desesperación, personas siguen llegando al consulado buscando ayuda y terminan recibiendo mi número de teléfono, sin mi consentimiento, para que yo les explique cómo denunciar aquí o iniciar procesos legales en RD, sostiene Borbón.

Entonces, ¿dónde está la supuesta estructura de apoyo institucional que ahora quieren vender públicamente, como lo ha hecho Chu Vásquez?

Las víctimas no necesitan discursos maquillados para la prensa ni relatos acomodados políticamente. Necesitan acciones reales, prevención efectiva y funcionarios que asuman responsabilidades, en vez de buscar protagonismo con el dolor ajeno; porque, mientras se reparten titulares y declaraciones triunfalistas, las estafas inmobiliarias siguen ocurriendo todos los días en el exterior”, concluyó Borbón.

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