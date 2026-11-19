Santo Domingo, República Dominicana. Miércoles 18 de noviembre del 2026. PROMINSA, empresa especializada en la fabricación, importación, reconstrucción y mantenimiento de transformadores eléctricos, celebró un encuentro corporativo que reunirá a clientes, distribuidores, aliados comerciales y profesionales vinculados al sector eléctrico, en un espacio concebido para fortalecer relaciones, compartir experiencias y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

La iniciativa busca destacar la importancia de la innovación, la colaboración y el desarrollo tecnológico en una industria fundamental para el crecimiento económico y la evolución de la infraestructura energética

“A través de este encuentro, PROMINSA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector eléctrico, apostando por relaciones comerciales sostenibles, soluciones especializadas y una visión orientada a los desafíos y oportunidades del futuro energético” puntualizó el Ing. José Ángel Rodríguez, Presidente de la empresa.

En esta ocasión, MORETRAN participó como aliado estratégico, sumándose a esta iniciativa y respaldando el propósito de fomentar la colaboración y el intercambio entre los diferentes actores de la industria.

El encuentro representa una oportunidad para estrechar vínculos, reconocer el valor de las alianzas estratégicas y continuar impulsando una industria eléctrica más conectada, innovadora y preparada para el futuro.

PROMINSA: conectando experiencia, innovación y futuro.

Historia PROMINSA: (Proyecciones Mineras Industriales, S.R.L.) es una empresa dominicana fundada en 1996 dedicada a la fabricación, importación, reconstrucción, mantenimiento e instalación de transformadores eléctricos de potencia y distribución en Santo Domingo Oeste.

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