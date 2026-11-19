Santo Domingo. Los Toros del Este encontraron en el octavo episodio la ofensiva que les había faltado durante buena parte del encuentro y, con un ataque de cinco carreras, derrotaron 7-2 a los Leones del Escogido para desquitarse del revés sufrido ante los escarlatas la noche anterior.

Félix Reyes encabezó la reacción con un cuadrangular de tres carreras, su segundo de la temporada, que dejó establecido el marcador definitivo a un partido en el que los romanenses estuvieron debajo 2-1 hasta la parte baja del octavo.

La victoria le sirve para escalar al quinto puesto (10-16), mientras aprovechan la derrota de las Águilas Cibaeñas que cayeron unos minutos más tarde en la capital 5-4 ante los Tigres del Licey. Los Leones se mantienen en la cima de la clasificación.

El encuentro había sido dominado por los lanzadores, especialmente Sauryn Lao, quien limitó a los taurinos a una carrera y cinco imparables durante seis entradas, sin conceder boletos y con cuatro ponches.

Sin embargo, el relevo escarlata perdió el control en el momento decisivo y permitió que los dueños de casa transformaran una desventaja mínima en una victoria de cinco carreras.

La rebelión comenzó cuando Rafael Lantigua recibió transferencia de Elvis Peguero y fue sustituido por el corredor emergente Duke Ellis, quien avanzó a segunda por un error en un intento de viraje.

Juan Brito también negoció boleto y Gilberto Celestino llenó las bases con un toque de hit. Con los sacos congestionados y sin outs, Ronny Simon fue golpeado por un lanzamiento, una decisión confirmada mediante el sistema de revisión ABS, que permitió anotar la carrera del empate.

BOXSCORE

Kelly Austin entró a lanzar, pero Bryan de la Cruz conectó sencillo al jardín central que remolcó dos vueltas y colocó la pizarra 4-2.

Entonces llegó el batazo decisivo. Con dos corredores en circulación, Reyes desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central para completar el racimo de cinco anotaciones.

Los romanenses habían inaugurado el marcador en el segundo episodio, cuando George Valera abrió con doble, avanzó a tercera mediante sacrificio de Yairo Muñoz y anotó por sencillo de Jeimer Candelario.

La respuesta capitalina llegó en el tercero. Marco Hernández conectó doble y, después de avanzar a tercera con un rodado, cruzó el plato impulsado por Jonathan Guzmán.

En el cuarto, Junior Lake negoció boleto, robó segunda y alcanzó tercera por un error en tiro del receptor. Ramón Laureano lo llevó al plato con elevado de sacrificio para colocar delante a los escarlatas 2-1.

Esa ventaja sobrevivió hasta el octavo gracias al trabajo de Lao y Aneurys Zabala, quien retiró en orden la séptima entrada.

Los taurinos también desperdiciaron una oportunidad en el cuarto, cuando colocaron a un corredor en tercera con un out, pero no pudieron producir la carrera.

Jhony Brito abrió por los Toros y permitió dos anotaciones en tres entradas y dos tercios. Después, Taylor Lehman, Domingo Acevedo, Julián Fernández, Yaramil Hiraldo y Cam Robinson completaron cinco episodios y un tercio sin permitir carreras.

Hiraldo (3-1), quien lanzó la octava entrada y ponchó a dos bateadores, se acreditó la victoria. La derrota correspondió a Peguero (1-1), castigado con cuatro carreras en el octavo sin retirar a ningún bateador.

El conjunto romanense terminó con nueve imparables, frente a cinco de los escarlatas.

Por los Leones, Esmerlyn Valdez bateó de 4-2; Hernández, de 4-2, incluido un doble, con una anotada; Guzmán, de 4-1, con una impulsada, y Laureano produjo una carrera mediante elevado de sacrificio.

Por los Toros, Reyes terminó de 4-2, con cuadrangular, doble y tres remolcadas; De la Cruz, de 4-1, con dos impulsadas y una anotada; Candelario, de 3-1, con una producida, y Simon, de 3-1, con una anotada y otra empujada.

Visited 2 times, 2 visit(s) today