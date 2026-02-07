Procuradora general de la República dispone investigación muerte hijo ex vicepresidente CDP

SANTO DOMINGO.- La procuradora general de la República, licenciada Yeni Berenice Reynoso, designará a la fiscal Johanna García, de Santiago, para que continúe las investigaciones en torno a la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, hijo del ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Céspedes Peña, ocurrida en Noviembre del 2022 en Tamboril, expediente que se encuentra engavetado en la Justicia desde ese tiempo.

La magistrada Reynoso informó que también dispondrá la entrega a Céspedes Peña, de los bienes incautados a Céspedes Vega, y los cuales siguen retenidos por las autoridades, dándole cumpliendo a la Resolución Penal número 606-2023-SRES, del expediente 2016-2022-EPEN-00825, del Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago, emitida el 22 de Febrero del 2023.

El Juzgado de Santiago también declaró extinto el caso penal, por la muerte de Céspedes Vega, referente a su detención anterior por un arma de fuego con permiso legal (vencido en el mismo 2022), a causa de los inconvenientes de la pandemia COVID -19.

La decisión fue anunciada por la procuradora general de la República, durante una visita al más alto nivel del CDP y el Movimiento Marcelino Vega, encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo de la primera entidad periodística, Luis Pérez.

También, por Gabriel Cruz, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP); Yudelki Guerrero, presidenta del Tribunal Disciplinario del CDP; Olivo De León, quien preside el Movimiento Marcelino Vega; y Céspedes Peña, directivo de esas instituciones.

Los gremialistas le informaron a la magistrada Reynoso, de todos los esfuerzos realizados en busca de que ambos casos sean solucionados, pero sin ningún resultado hasta la fecha.

El grupo de periodistas le entregó a la funcionaria un resumen de todo lo relacionado con esos hechos, que son la devolución de los bienes incautados, como el esclarecimiento de la muerte de Céspedes Vega.

Durante el encuentro con la funcionaria, también se acordaron importantes proyectos para beneficio de ambos sectores, los cuales serán dados a conocer por la Procuraduría General de la República.

Los comisionados agradecieron a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, sus buenas atenciones y su disposición para solucionar los casos planteados a nivel general.

