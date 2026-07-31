Ministerio Público bloqueó 256 dominios que retransmitían ilegalmente el Mundial Fútbol 2026

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo autorización judicial para el bloqueo dinámico de 256 dominios de internet y la suspensión de otro, vinculados con la retransmisión ilegal de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las medidas fueron ejecutadas en el marco de la Operación Tarjeta Roja, una iniciativa internacional dirigida a identificar, interrumpir y desmantelar servicios ilegales de televisión y plataformas que distribuyen contenidos audiovisuales sin licencia.

La operación contó con la participación coordinada de autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En la República Dominicana participaron la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público y la oficina en Santo Domingo de Homeland Security Investigations (HSI), de Estados Unidos.

Los equipos técnicos identificaron más de 300 dominios relacionados con la transmisión no autorizada de eventos deportivos. Entre las plataformas y familias de dominios detectadas figuran Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV.

Las autoridades dominicanas tramitaron medidas judiciales sobre 257 dominios. Un total de 256 fueron bloqueados de manera dinámica y uno fue suspendido. El bloqueo dinámico permite actuar frente a las nuevas direcciones utilizadas por estas plataformas para continuar operando después de que uno de sus dominios ha sido inhabilitado.

La intervención estuvo concentrada en páginas que ofrecían acceso ilegal a los encuentros del Mundial de Fútbol 2026, sin contar con licencias ni permisos de retransmisión de los titulares de los derechos.

Los servicios ilegales de IPTV no solo perjudican a los titulares de derechos, productores, canales y operadores autorizados, sino que sus usuarios también pueden quedar expuestos a programas maliciosos, herramientas de espionaje, robo de datos personales y suplantación de identidad.

La actuación fue desarrollada conforme a la legislación dominicana sobre derecho de autor, propiedad intelectual y delitos de alta tecnología. Las medidas judiciales permitieron impedir el acceso desde el territorio nacional a las direcciones identificadas durante la investigación.

Al intentar acceder a los dominios intervenidos, los usuarios encontraban una pantalla informativa con el mensaje «Sitio web bloqueado por violación a derechos de propiedad intelectual», en la cual se advertía que la página había sido inhabilitada por transmitir, distribuir o facilitar contenido protegido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin autorización.

Las plataformas dedicadas a la piratería audiovisual, también, recibieron tarjeta roja. Estas redes provocan pérdidas significativas a los titulares de derechos y exponen a los consumidores a graves riesgos de ciberseguridad, como la instalación de malware y programa espía, además del robo de identidad.

Al participar en la operación, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de perseguir la piratería digital, fortalecer la cooperación internacional y proteger los derechos de propiedad intelectual en una actividad que, como la retransmisión ilegal de contenidos, afecta la economía formal, financia estructuras clandestinas y coloca en riesgo la seguridad digital de los consumidores.

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