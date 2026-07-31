Supérate llega a La Romana: escucha a las familias e impacta a más de 33 mil hogares

La Romana, R.D., 31 de julio de 2026. – Con el propósito de fortalecer la protección social y garantizar un acompañamiento sociofamiliar más cercano y efectivo, la Dirección de Desarrollo Social Supérate se trasladó a la provincia de La Romana para escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de las familias beneficiarias de sus programas sociales.

Durante el acto, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, informó que la institución brinda protección social a 33,012 familias de los municipios de La Romana, Villa Hermosa y Guaymate. Además, resaltó que 3,775 hogares reciben apoyo para sus hijos e hijas a través de los programas Aprende y Avanza, mientras que 295 familias con niños y niñas con discapacidad son beneficiadas con un subsidio mensual de RD$6,000.

Jiménez reafirmó que la misión de Supérate es contribuir a la erradicación de la pobreza extrema mediante iniciativas que mejoran las condiciones de vida de las familias más vulnerables, como parte del compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la protección social.

De su lado, la directora regional de Yuma, Martha Feliú, destacó que el desarrollo social se construye junto a las personas, por lo que el encuentro estuvo orientado a escuchar sus experiencias, conocer los desafíos que enfrentan e identificar oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto.

Durante la jornada, las familias beneficiarias valoraron el impacto positivo de los subsidios en el marco de la protección social en sus hogares y solicitaron la incorporación de nuevas personas en condición de vulnerabilidad a los programas sociales.

En el encuentro, los equipos directivos y técnicos de la institución compartieron informaciones sobre los distintos programas sociales y escucharon las inquietudes y sugerencias de las beneficiarias y los beneficiarios, reafirmando el compromiso institucional con una gestión cercana, humana y orientada a resultados.

Esta acción forma parte de la estrategia nacional de acompañamiento sociofamiliar integral, cuyo propósito principal es contribuir a la superación de la pobreza, la protección de derechos y el fortalecimiento de las capacidades de los hogares dominicanos en situación de vulnerabilidad.

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