Marcha de endurecimiento fortalece la preparación operativa de soldados de la 2da. Brigada de Infantería

Santiago de los Caballeros.– Como parte del programa permanente de entrenamiento del Ejército de República Dominicana (ERD), la 2da. Brigada de Infantería realizó la madrugada de este viernes una marcha de endurecimiento tipo «Vivaque», encabezada por su comandante, coronel Gerardo Alberto Cruz Salazar, ERD (DEM).

La jornada inició a las 4:00 de la madrugada desde el Campamento Militar «General de División Fernando Valerio, ERD», donde cientos de soldados emprendieron un recorrido por diferentes sectores de la ciudad de Santiago de los Caballeros, cumpliendo con los objetivos de entrenamiento establecidos por el Alto Mando Militar.

Esta marcha forma parte de las actividades de preparación y adiestramiento que desarrolla de manera continua el Ejército de República Dominicana para fortalecer el estado de alistamiento operacional de sus tropas, incrementar la resistencia física, reforzar la disciplina militar, fomentar el espíritu de cuerpo y elevar la capacidad de respuesta ante cualquier misión que demande la defensa y seguridad de la nación.

Durante el recorrido, los militares mantuvieron el orden y la disciplina que caracterizan a la institución, despertando el interés de ciudadanos que observaron el desplazamiento de las tropas por distintas vías de la provincia.

Al finalizar la marcha, los participantes regresaron a las instalaciones de la 2da. Brigada de Infantería, donde compartieron un refrigerio y disfrutaron de una presentación del Conjunto Típico de la unidad, en un ambiente de compañerismo que fortaleció la moral y la integración del personal.

La actividad concluyó a las 7:30 de la mañana, sin registrarse novedades, cumpliéndose satisfactoriamente los objetivos trazados dentro del plan de entrenamiento institucional del Ejército de República Dominicana.

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