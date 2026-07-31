Especialistas destacan la importancia de anticipar riesgos para fortalecer la resiliencia económica y financiera

Durante la apertura del Congreso CIFA-SELATCA, la viceministra María José Martínez y el economista Rolando Reyes analizaron los desafíos que plantea la incertidumbre global para las economías y el sistema financiero.

Santo Domingo, Rep. Dom.- Fortalecer la resiliencia de las economías y desarrollar capacidades para anticipar y gestionar los efectos de un entorno internacional cada vez más incierto son desafíos prioritarios para preservar la estabilidad económica y financiera, afirmaron especialistas durante la jornada inaugural del XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA).

Durante el evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios, la viceministra de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía, María José Martínez, afirmó que la resiliencia económica no consiste en evitar las crisis, sino en construir, antes de que ocurran, las capacidades necesarias para absorber sus efectos, preservar la estabilidad y recuperar el crecimiento.

En ese sentido, Martínez resaltó que la República Dominicana ha fortalecido su capacidad de respuesta gracias a la estabilidad macroeconómica, la consolidación del marco fiscal, el acceso sostenido a los mercados internacionales y una estrategia de manejo de la deuda orientada a reducir vulnerabilidades.

“La resiliencia no es un accidente, sino el resultado de años de buenas decisiones”, expresó la funcionaria, al señalar que la capacidad de respuesta de un país depende de instituciones sólidas, una gestión prudente de la deuda, disciplina fiscal y políticas consistentes adoptadas antes de que aparezcan los problemas.

“El verdadero desafío no es evitar los choques externos, sino prepararse para administrarlos y reducir su impacto sobre las familias, las empresas y la economía”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el economista Rolando Reyes explicó cómo los cambios del entorno macroeconómico terminan incidiendo sobre el sistema financiero y destacó la importancia de fortalecer la capacidad de anticipación frente a esos escenarios.

Durante su exposición, Reyes presentó el Modelo de Balance de Riesgo y Repreciación Macroeconómica (MBRM), una herramienta que integra variables como la inflación, el tipo de cambio, la política monetaria, la sostenibilidad fiscal, las expectativas y la resiliencia macroeconómica para apoyar una toma de decisiones más prospectiva.

Asimismo, explicó que el sistema macroeconómico se encuentra en un proceso permanente de ajustes y repreciación de sus variables, por lo que el monitoreo continuo del entorno permite fortalecer la gestión de riesgos y complementar los modelos tradicionales utilizados por las instituciones financieras para la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.

En el marco de su discurso de bienvenida, el director Técnico de la ABA, Manuel González, coincidió con los conferencistas magistrales al plantear que el ritmo al que evolucionan los desafíos que enfrentan las organizaciones se ha acelerado de manera significativa.

Tras comparar la crisis financiera de 2008 con el entorno actual, González señaló que hoy los cambios ocurren con mayor rapidez, impulsados por factores como la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la evolución regulatoria y los riesgos cibernéticos, lo que exige instituciones cada vez más resilientes y preparadas para responder con agilidad.

Más de dos décadas promoviendo el intercambio de conocimientos

Por su parte, en representación de la Junta Directiva de la ABA, Juan Lehoux destacó que el CIFA-SELATCA se ha consolidado, durante más de dos décadas, como un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre especialistas nacionales e internacionales en áreas clave como las finanzas, la auditoría, la gestión de riesgos, el cumplimiento y el gobierno corporativo.

Asimismo, Lehoux invitó a los participantes a aprovechar las jornadas de capacitación y los espacios de interacción profesional, al considerar que el intercambio de experiencias constituye una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones y afrontar con mayor preparación los desafíos del entorno.

El CIFA-SELATCA se desarrolla hasta este domingo en el Hotel Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, con la participación de más de 300 asistentes.

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