Geanilda Vásquez y Tony Peña intercambian impresiones sobre los avances y desafíos del Sistema de Protección Social

Santo Domingo, jueves 30 de julio de 2026. La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, sostuvo este jueves un encuentro con el excoordinador de la institución, Tony Peña, en el que intercambiaron impresiones sobre los principales retos, avances y acciones que impulsa la entidad para fortalecer el Sistema de Protección Social en la República Dominicana.

Durante la reunión, Vásquez compartió los avances alcanzados durante los primeros siete meses de su gestión, destacando la articulación interinstitucional, la ampliación de programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y las iniciativas orientadas a fortalecer el Sistema de Protección Social con mayor cercanía con la ciudadanía.

Tony Peña valoró el trabajo que desarrolla el Gabinete de Política Social y resaltó la importancia de mantener la continuidad de las políticas públicas que impactan a las familias más vulnerables del país.

Por su parte, Geanilda Vásquez agradeció la visita del excoordinador y destacó que el intercambio de experiencias fortalece la institucionalidad y contribuye a consolidar un Sistema de Protección Social cada vez más articulado y efectivo.

«Agradecemos a Tony Peña por este espacio de diálogo e intercambio de experiencias. La continuidad institucional y la colaboración entre las distintas gestiones fortalecen nuestra capacidad para seguir impulsando políticas públicas que respondan a las necesidades de la población más vulnerable, a través de un firme compromiso social», manifestó Vásquez.

Durante la conversación, Vásquez destacó que la experiencia acumulada por quienes han encabezado la institución constituye un aporte valioso para fortalecer la gestión pública y continuar perfeccionando las estrategias que integran el Sistema de Protección Social, con una visión centrada en las familias en condición de vulnerabilidad.

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