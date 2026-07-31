Alianza civil, militar y comunitaria impacta positivamente a familias vulnerables en Los Solares de Milton

BARAHONA, RD– En un masivo esfuerzo interinstitucional enfocado en mitigar las necesidades de los sectores más vulnerables del Sur, se realizó con éxito un amplio operativo médico y de asistencia social en beneficio de las familias de Los Solares de Milton y barrios aledaños de esta provincia.

La importante jornada comunitaria estuvo encabezada por un destacado cuerpo de autoridades civiles, militares y líderes comunitarios, entre los que se encontraron:

Mayor General Iván Camino, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional.

Oneida Félix Medina, Gobernadora Provincial de Barahona.

Modesto Guzmán, Director de Desarrollo de la Comunidad (DGDC).

Teófilo Alcántara y Jeannette Rodríguez, pastores y directivos como Wilson Méndez, Johana Polaco y Juan Carlos Pérez de la Fundación Centro de Formación Integral Oasis de Vida.

Belkis Almonte y Raquel Pujols,en representación del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) entre otras personalidades y lideres de la comunidad.

Impacto integral y servicios brindados a la comunidad

El operativo desplegó una estrategia conjunta para proveer atención médica primaria, asistencia social y alimentaria directa a cientos de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad extrema.

SERVICIOS PRINCIPALES DEL OPERATIVO

Consultas Médicas generales y pediátricas

Entrega de Medicamentos gratuitos bajo receta

Distribución de Raciones de Alimentos básicos

Orientación de Apoyo al Desarrollo Agropecuario

Durante el transcurso de la actividad, el Mayor General Iván Camino recalcó el firme compromiso del Ejército Nacional de velar por la seguridad ciudadana a través del bienestar y el apoyo social. Por su parte, la gobernadora Oneida Félix Medina y el director Modesto Guzmán coincidieron en la relevancia de articular estas intervenciones estatales para reducir la brecha de pobreza en la región.

La comitiva del FEDA, integrada por Belkis Almonte, Raquel Pujols reafirmó el interés de la institución de impulsar proyectos sostenibles orientados al desarrollo productivo de las familias de la zona.

Asimismo, los pastores Teófilo Alcántara y Jeannette Rodríguez agradecieron profundamente el respaldo masivo de las instituciones involucradas, logrando devolver salud y esperanza a los hogares beneficiados.

Visited 15 times, 15 visit(s) today