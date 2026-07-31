AERODOM anuncia nuevas rutas y vuelos fortalecen conectividad aérea de Puerto Plata

AERODOM, parte de la red VINCI Airports, anunció la expansión de la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP), con nuevas rutas internacionales y el incremento de frecuencias que fortalecerán el acceso de la costa norte dominicana a mercados estratégicos de América Latina y Canadá.

Desde el 1 de julio, Copa Airlines incrementó de manera permanente su operación entre Panamá (PTY) y Puerto Plata, pasando de tres a cuatro vuelos semanales. Este aumento ofrece mayores opciones de viaje y facilita las conexiones con la extensa red de destinos de la aerolínea en el continente.

Para la temporada de invierno, Air Transat iniciará una nueva ruta estacional entre London, Ontario (YXU), y Puerto Plata, con un vuelo semanal a partir del 15 de diciembre.

Asimismo, en una Nota de Prensa, el grupo empresatial señala que WestJet incorporará una nueva conexión estacional entre Winnipeg (YWG) y Puerto Plata, también con una frecuencia semanal desde el 15 de diciembre, ampliando la oferta de vuelos directos desde Canadá hacia uno de los principales destinos turísticos del país.

«El crecimiento sostenido de la conectividad aérea de Puerto Plata confirma el atractivo de la costa norte para las aerolíneas y los viajeros internacionales. Continuamos trabajando junto a nuestros socios para fortalecer la oferta de destinos, impulsar el turismo y contribuir al desarrollo económico de esta importante región del país. Estas nuevas operaciones son también un reconocimiento a la calidad de la infraestructura y del servicio que ofrecemos, y al compromiso permanente de AERODOM y VINCI Airports con la excelencia operacional», expresó Cyril Girot, director general de AERODOM.

La expansión de estas operaciones refleja la confianza de las aerolíneas en el potencial turístico de Puerto Plata y en la calidad de la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. El aeropuerto ha sido reconocido en cuatro ocasiones con el Airport Service Quality (ASQ) Award, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (Airports Council International – ACI), como el mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de hasta dos millones de pasajeros, incluyendo el más reciente reconocimiento correspondiente a 2025. Estos galardones reflejan la satisfacción de los pasajeros y consolidan a Puerto Plata como un referente regional en experiencia aeroportuaria.

A través de VINCI Airports, AERODOM continúa impulsando inversiones e iniciativas que fortalecen la conectividad internacional de la República Dominicana y contribuyen al desarrollo sostenible del turismo, ofreciendo una experiencia aeroportuaria cada vez más eficiente, segura y de mayor calidad para pasajeros, aerolíneas y demás usuarios.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

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Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

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