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Eléctricas

Edesur despliega brigadas técnicas para restablecer servicio eléctrico en comunidades de Peravia

PRIMICIAS DIGITAL31 de julio de 2026
2 1 minuto de lectura

Edesur Dominicana informó que mantiene desplegadas sus brigadas técnicas para corregir una avería registrada en el interruptor de 34.5 kV de la Subestación Baní Matadero, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible a las comunidades afectadas de la provincia Peravia.

Los equipos técnicos de la empresa se trasladaron hasta la Subestación ubicada en la carretera Máximo Gómez, en dirección hacia Salinas, donde realizan los trabajos de reparación correspondientes para solucionar la falla y normalizar el suministro energético.

La interrupción impacta a usuarios de Los Tumbados, Quija Quieta, Cruce de Arrollón (sección San José), Las Calderas, Salinas, la Base Naval de Las Calderas, Arroyo Hondo, Villa Fundación, Sabana Buey y el distrito municipal Palmar de Ocoa.

La empresa aseguró que sus brigadas continúan trabajando de manera ininterrumpida para completar las labores técnicas y devolver el servicio eléctrico a los sectores afectados en el menor tiempo posible.

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