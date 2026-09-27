Primicias final septiembre 2026, Nueva semana en RD y el mundo, temática de actualidad

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

República Dominicana y el mundo inician una nueva semana con abundantes temas de actualidad.

El escandaloso 70% de matrícula haitiana en escuelas dominicanas, según el Instituto Duartiano

Con dos vehículos tiroteados por desconocidos en Navarrete y la Autovía del Este.

Sofocante calor y falta de lluvias

El respaldo de Eligio Jáquez al proyecto presidencial de Carolina Mejía

Las negociaciones proyectadas entre Estados Unidos e Irán esta semana

Una red que alegadamente reclutaba personas en Panamá para participar en la Guerra Rusia-

Ucrania

El Instituto Duartiano defendiendo correcta y enérgicamente la dominicanidad

Con tres muertos en alegados intercambios de disparos en Santiago de los Caballeros

¿Cuándo saldrá David Collado del Ministerio de Turismo para involucrarse de lleno en su proyecto?

político presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (¿PRM?

Violencia en Santiago de los Caballeros

Apresada una persona acusada de quitarle la vida a dos personas en Sabana Perdida en una riña

El proselitismo político adelantado por los partidos, violando la ley electoral

Inundaciones en Nueva York, Boston y otras poblaciones de Estados Unidos

¿Tiene David Collado la fuerza interna necesaria en el PRM para enfrentar exitosamente a Carolina

Mejía, su principal contrincante?

Elecciones en Brasil en la nueva semana

Con una gran cantidad de ratones en el Gran Santo Domingo, a los cuales hay que combatir

urgentemente.

La detención de 16 haitianos indocumentados en Montecristi

Un doble homicidio en Sabana Perdida

Un lamentable accidente de tránsito en el tramo Salcedo-Tenares

Con una pregunta del periódico Hoy en su portada, a propósito de las crecientes muertes de

ciudadanos en presuntos intercambios de disparos, ¿Estamos en el Salvaje Oeste?

Con un duro golpe de la Junta Central Electoral (JCE) cuestionando la legalidad de una consulta del

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Con Rusia exigiendo la libertad del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro y reclamando el

cese del bloqueo a Cuba.

Protestas contra apagones en algunas poblaciones de Venezuela

Con una nueva junta de directores en el Club Arroyo Hondo, en la capital dominicana.

Con una muy importante Feria Internacional del Libro.

El atentado contra Julián Oro Duro en los titulares de la prensa dominicana

Un temblor de tierra en Santo Domingo

El dinero sucio del narcotráfico en la política dominicana, un tema del domingo 27 de septiembre

2026

Con la puesta en circulación del libro Los Dueños de la República Dominicana, de Esteban Rosario.

Con más muertos en Santiago de los Caballeros en supuestos intercambios de disparos

Estudiantes visitando la Feria Internacional del Libro en la Plaza de la Cultura

ECONOMIA

La inversión e inauguración de una carretera en El Seibo

El grave problema de las estafas inmobiliarias a dominicanos residentes en Estados Unidos

Las ofertas de empleos a dominicanos en Rusia

En República Dominicana con precios de los combustibles en alzas, encareciendo los costos de las

empresas, pasajes y productos de gran consumo

Las alzas en los combustibles abordadas por gobierno-transportistas

Crecientes cuestionamientos a las facturas de energía emitidas por las edes

Rechazo a las alzas en los precios de los combustibles

Con un dólar acercándose al 60 por uno.

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