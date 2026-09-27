Primicias final septiembre 2026, Nueva semana en RD y el mundo, temática de actualidad
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
República Dominicana y el mundo inician una nueva semana con abundantes temas de actualidad.
El escandaloso 70% de matrícula haitiana en escuelas dominicanas, según el Instituto Duartiano
Con dos vehículos tiroteados por desconocidos en Navarrete y la Autovía del Este.
Sofocante calor y falta de lluvias
El respaldo de Eligio Jáquez al proyecto presidencial de Carolina Mejía
Las negociaciones proyectadas entre Estados Unidos e Irán esta semana
Una red que alegadamente reclutaba personas en Panamá para participar en la Guerra Rusia-
Ucrania
El Instituto Duartiano defendiendo correcta y enérgicamente la dominicanidad
Con tres muertos en alegados intercambios de disparos en Santiago de los Caballeros
¿Cuándo saldrá David Collado del Ministerio de Turismo para involucrarse de lleno en su proyecto?
político presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (¿PRM?
Violencia en Santiago de los Caballeros
Apresada una persona acusada de quitarle la vida a dos personas en Sabana Perdida en una riña
El proselitismo político adelantado por los partidos, violando la ley electoral
Inundaciones en Nueva York, Boston y otras poblaciones de Estados Unidos
¿Tiene David Collado la fuerza interna necesaria en el PRM para enfrentar exitosamente a Carolina
Mejía, su principal contrincante?
Elecciones en Brasil en la nueva semana
Con una gran cantidad de ratones en el Gran Santo Domingo, a los cuales hay que combatir
urgentemente.
La detención de 16 haitianos indocumentados en Montecristi
Un doble homicidio en Sabana Perdida
Un lamentable accidente de tránsito en el tramo Salcedo-Tenares
Con una pregunta del periódico Hoy en su portada, a propósito de las crecientes muertes de
ciudadanos en presuntos intercambios de disparos, ¿Estamos en el Salvaje Oeste?
Con un duro golpe de la Junta Central Electoral (JCE) cuestionando la legalidad de una consulta del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Con Rusia exigiendo la libertad del ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro y reclamando el
cese del bloqueo a Cuba.
Protestas contra apagones en algunas poblaciones de Venezuela
Con una nueva junta de directores en el Club Arroyo Hondo, en la capital dominicana.
Con una muy importante Feria Internacional del Libro.
El atentado contra Julián Oro Duro en los titulares de la prensa dominicana
Un temblor de tierra en Santo Domingo
El dinero sucio del narcotráfico en la política dominicana, un tema del domingo 27 de septiembre
2026
Con la puesta en circulación del libro Los Dueños de la República Dominicana, de Esteban Rosario.
Con más muertos en Santiago de los Caballeros en supuestos intercambios de disparos
Estudiantes visitando la Feria Internacional del Libro en la Plaza de la Cultura
ECONOMIA
La inversión e inauguración de una carretera en El Seibo
El grave problema de las estafas inmobiliarias a dominicanos residentes en Estados Unidos
Las ofertas de empleos a dominicanos en Rusia
En República Dominicana con precios de los combustibles en alzas, encareciendo los costos de las
empresas, pasajes y productos de gran consumo
Las alzas en los combustibles abordadas por gobierno-transportistas
Crecientes cuestionamientos a las facturas de energía emitidas por las edes
Rechazo a las alzas en los precios de los combustibles
Con un dólar acercándose al 60 por uno.