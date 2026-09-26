Sin industria no hay nación, provincias aportan al valor agregado, Hecho en RD
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Sin industrias manuctarureras no hay nación por sus aportes de lo Hecho en RD y a un valor agregado, empleos, a la generación de divisas con las exportaciones, a la apreciación de la moneda nacional,y con aportes al fisco que necesita el país.
Primicias decidió en este 2026 seguir investigando el aporte de las provincias a la manufactura nacional y cada vez más se expande la presencia industrial en el Gran Santo Domingo y si se sumara el número de empleos formales e informales del aparato productivo industrial, quizás pueda llegar a más de 250 mil empleos que contribuyen con la estabilidad economómica, política y social de República Dominicana.
Las provincias dominicanas están encendidas con el auge industrial, sumado a lo que ocurre en el Gran Santo Domingo, una potencia industrial.
Las provincias aportan a la manufactura nacional con:
Uno de los productos del Portafolio de Peravia Industrial, una de las empresas líderes del aparato productivo en la provincia Peravia.Crece el liderazgo de República Dominicana con la exportacion de crema y leche de coco.
Productos Nueva Era en una Feria Agropecuaria Nacional, en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo
Azúcar crema del Consorcio Azucarero Central, en Barahona. Esta semana Estados Unidos anunció un incremento en la cuota azucarera a la República Dominicana.
- El país recibe el 21 % de la cuota redistribuida por Washington y eleva su asignación a 201,274 toneladas para el año fiscal 2027.
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AVANZA CON:
La presencia en el mercado de los productos de César Iglesias, del tejido empresarial-industrial de San Pedro de Macorís.
Con el pollo vegano, vital para la seguridad alimentaria de la nación, presente en el plato del día en los hogares dominicanos.
Con la crema y leche de coco de Goya Santo Domingo, como otros productos manufacturados en la Autopista Seis de Noviembre, en San Cristóbal, una exitosa empresa exportadora con presencia en Canadá, Estados Unidos y oteras naciones.
El valor agregado del café Melo en Barahona, conm una gran incidencia en las provincias del Suroeste.
Con la presencia de Nestlé Dominicana en la cocina dominicana.Elabora sus productos con leche dominicana, a la que leagrega valor en su planta en San Francisco de Macorís.
Con los productos de MercaSID, del Grupo Sociedad Industrial Dominicana, con alta incidencia desde mediados de los años 30 del siglo pasado.
El cacao dominicano con un valor agregado creciente es otro gran aporte del sector industrial dominicano a la sociedad dominicana y al mundo.
AVANZA LA INDUSTRIALIZACION DEL CACAO EN REPUBLICA DOMINICANA
Galván, Neiba, Palmar de Ocoa, Baní, Pedro Corto, entre San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán, y en Guayubín avanzan con un mayor valor agregado a la uva globe introducida exitosamente a RD.
Un vino tempranillo elaborado en RD
OTRO VINO FABRICADO EN RD CON UVAS DE LA NACION
El arroz dominicano, presente todos los dias en la gastronomía en los hogares, comedores, restaurantes
El director de Primicias y del programa Coloquio, el programa económico de la semana desde hace 42 años, siempre investigando paso a paso el auge de la producción nacional
Productos típicos en RD siempre presentes en los grandes eventos de RD
Productos de la provincia Dajabón
Pie de foto
El Grupo Corporativo Rica demostrando su calidad e innovación en la industria dominicana.