Sin industria no hay nación, provincias aportan al valor agregado, Hecho en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Sin industrias manuctarureras no hay nación por sus aportes de lo Hecho en RD y a un valor agregado, empleos, a la generación de divisas con las exportaciones, a la apreciación de la moneda nacional,y con aportes al fisco que necesita el país.

Primicias decidió en este 2026 seguir investigando el aporte de las provincias a la manufactura nacional y cada vez más se expande la presencia industrial en el Gran Santo Domingo y si se sumara el número de empleos formales e informales del aparato productivo industrial, quizás pueda llegar a más de 250 mil empleos que contribuyen con la estabilidad economómica, política y social de República Dominicana.

Las provincias dominicanas están encendidas con el auge industrial, sumado a lo que ocurre en el Gran Santo Domingo, una potencia industrial.

Las provincias aportan a la manufactura nacional con:

Uno de los productos del Portafolio de Peravia Industrial, una de las empresas líderes del aparato productivo en la provincia Peravia.Crece el liderazgo de República Dominicana con la exportacion de crema y leche de coco.

Productos Nueva Era en una Feria Agropecuaria Nacional, en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo

Azúcar crema del Consorcio Azucarero Central, en Barahona. Esta semana Estados Unidos anunció un incremento en la cuota azucarera a la República Dominicana.

República Dominicana amplía su acceso al mercado azucarero de Estados Unidos y mantiene la mayor cuota asignada a un solo país

El país recibe el 21 % de la cuota redistribuida por Washington y eleva su asignación a 201,274 toneladas para el año fiscal 2027.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció una asignación adicional de 11,931 toneladas métricas en su cuota de exportación de azúcar de caña cruda hacia ese mercado, elevando a 201,274 toneladas la asignación total del país para el año fiscal 2027, un 6.3 % más que en el período anterior. La decisión fue publicada este miércoles en el Registro Federal de los Estados Unidos.

La decisión proviene de la redistribución de 55,993 toneladas que Washington retiró de la asignación de Brasil para el nuevo año fiscal. De ese volumen, repartido entre 28 países, la República Dominicana recibió el 21 %, la mayor porción otorgada a un solo país, por encima de Filipinas y Australia.

“Que la República Dominicana reciba la mayor parte de la cuota redistribuida por los Estados Unidos es una muestra de la confianza que hemos construido como socio comercial serio y cumplidor. Nuestra diplomacia está al servicio de la producción nacional y este resultado se traduce en empleos, divisas y oportunidades para las familias que viven de la caña en nuestro país”, consideró el canciller Victor -Ito- Bisonó.

El funcionario se comprometió a dar seguimiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades nacionales y el sector productivo, al aprovechamiento pleno de la cuota asignada.

Con este ajuste, el país pasa de concentrar el 16.9 % al 18 % del total de la cuota azucarera que los Estados Unidos abren a proveedores extranjeros, fijada en 1,117,195 toneladas, y se mantiene como el principal beneficiario individual de ese mecanismo.

La referida cuota arancelaria permite que el azúcar dominicano ingrese al mercado estadounidense con un arancel preferencial. Las nuevas cantidades podrán exportarse a partir del 1 de octubre de 2026, al inicio del año fiscal estadounidense.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AVANZA CON:

La presencia en el mercado de los productos de César Iglesias, del tejido empresarial-industrial de San Pedro de Macorís.

Con el pollo vegano, vital para la seguridad alimentaria de la nación, presente en el plato del día en los hogares dominicanos.

Con la crema y leche de coco de Goya Santo Domingo, como otros productos manufacturados en la Autopista Seis de Noviembre, en San Cristóbal, una exitosa empresa exportadora con presencia en Canadá, Estados Unidos y oteras naciones.

El valor agregado del café Melo en Barahona, conm una gran incidencia en las provincias del Suroeste.

Con la presencia de Nestlé Dominicana en la cocina dominicana.Elabora sus productos con leche dominicana, a la que leagrega valor en su planta en San Francisco de Macorís.

Con los productos de MercaSID, del Grupo Sociedad Industrial Dominicana, con alta incidencia desde mediados de los años 30 del siglo pasado.

El cacao dominicano con un valor agregado creciente es otro gran aporte del sector industrial dominicano a la sociedad dominicana y al mundo.

AVANZA LA INDUSTRIALIZACION DEL CACAO EN REPUBLICA DOMINICANA

Galván, Neiba, Palmar de Ocoa, Baní, Pedro Corto, entre San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán, y en Guayubín avanzan con un mayor valor agregado a la uva globe introducida exitosamente a RD.

Un vino tempranillo elaborado en RD

OTRO VINO FABRICADO EN RD CON UVAS DE LA NACION

El arroz dominicano, presente todos los dias en la gastronomía en los hogares, comedores, restaurantes

El director de Primicias y del programa Coloquio, el programa económico de la semana desde hace 42 años, siempre investigando paso a paso el auge de la producción nacional

Productos típicos en RD siempre presentes en los grandes eventos de RD

Productos de la provincia Dajabón

Pie de foto

El Grupo Corporativo Rica demostrando su calidad e innovación en la industria dominicana.

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