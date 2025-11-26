Primicias despide al doctor Luis Ramón Cordero, EPD, gran dominicano aportó a la democracia y al deporte

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Primicias despide al doctor Luis Ramón Cordero, quien en vida laboró en El Nacional, Listin Diario y otros medios de comunicación, haciendo grandes aportes a la democracia y al deporte dominicano.

Se ha marchado el amigo del alma, hombre que fue amante de la paz, del beisbol, de la unidad familiar, de la verdad.

Fue un ciudadano y profesional solidario.

Amó a su pueblo, La Vega, y la nación dominicana.

Se fajó un campeón en la LIDOM y en otras instituciones a favor del deporte.

Luis Ramón fue un ser un humano extraordinario, ético siempre.

Fue amante de las tertulias siempre con sus seleccionados amigos.

En los brazos del señor te juntará con otros amigos de la peña que partieron primero.

A Luis Ramón siempre le interesaron temas de actualidad, como de la historia dominicana.

El doctor Luis Ramón Cordero, en el centro, compartiendo con amigos en un encuentro en el Santo DomingoCountry Club, fue un cultivador de amistades, dice el abogado Vinicio Abreu, amigo y hermano también del doctor Cordero, que este nunca habló mal de nadie y fue un ciudadano ejemplar. En ese encuentro están presentes los abogados Jaime Fernández Lazala, Vinicio Abreu, Daniel Aquino, Alex Jiménez y el doctor Calcaño.

Parte de los integrantes de la tertulia a la que cada semana asistía el doctor Luis Ramón Cordero, a cada uno de estos Luis Ramón le hará mucha falta.El doctor Leonardo Matos Berrido y todos los miembros de la Peña lloran la partida de Luis Ramón desde que recibieron la muy noticia del fallecimiento de Luis Ramón.

Descanse en paz apreciado doctor Luis Ramón Cordero.

Primicias y sus amigos-hermanos nunca lo olvidarán.

El señor recibe en sus brazos un ciudadano del mundo que siempre se llamará Luis Ramón Cordero.

Gracias Luis Ramón por las altas valoraciones a Primicias y a los amigos de la peña.

Este medio de comunicación siente su partida.

Nuestras condolencias a su muy apreciada familia.

Primicias comparte con sus lectores lo que expresa Bonaparte Gautreaux Piñeyro, importante voz del periodismo dominicano, Premio Nacional de Periodista, sobre Luis Ramón Cordero

«Con la muerte de Luis Ramon Cordero se van gratos recuerdos de los ya lejanos dias de los 12 años de Balaguer, donde contribuyo, junto a su cuñado el Maestro del buen Periodismo Rafael Molina Morillo a consolidar el precario espacio de libertades públicas que impusieron la revista!AHORA! y el diario El Nacional. Esa es una de las distintas etapas luminosas de su larga y fructífera vida, siempre participante de primera línea en buenas causas. Loor a su memoria. Resignacion y orgullo para sus deudos.»

