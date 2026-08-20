Indotel, Alcaldía del Distrito Nacional y sector eléctrico inician retiro de 300 kilómetros de cableado en desuso en la capital

Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, encabezó este jueves, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Joel Santos, el recorrido que marcó el inicio de los trabajos para retirar y reorganizar aproximadamente 300 kilómetros de cableado aéreo en desuso en diferentes sectores de la capital.

La intervención forma parte del proyecto “Retiro, Reubicación y Reorganización de Cableado de Telecomunicaciones en Zonas Urbanas del Distrito Nacional”, concebido para reducir la contaminación visual provocada por la acumulación y desorganización del cableado y contribuir al ordenamiento de la infraestructura urbana.

Durante el recorrido por el sector Bella Vista, uno de los tres lotes de intervención, Gómez Mazara agradeció la colaboración de la Alcaldía del Distrito Nacional y del sector eléctrico, al tiempo que destacó que estos trabajos permitirán avanzar hacia una solución integral al problema del cableado en desuso.

“Hoy arrancamos y en 100 días vamos a completar el ciclo de 300 kilómetros de cableado resuelto y tumbar todo el modelo de cableado en desuso”, afirmó el presidente del Consejo Directivo del Indotel.

Mientras que alcaldesa Mejía subrayó la importancia de la intervención, al señalar que en distintos puntos de la ciudad permanece una gran cantidad de cables en desuso amarrados a árboles, lo que genera una significativa contaminación visual y deteriora el entorno urbano. En ese sentido, valoró el inicio de este plan piloto como una acción de gran importancia para la ciudad, al contribuir al rescate y ordenamiento de sus espacios públicos.

De su lado, Joel Santos resaltó que el problema trasciende la contaminación visual, debido a que la acumulación y desorganización del cableado puede representar riesgos para la infraestructura eléctrica. Explicó que el ordenamiento y retiro de los cables en desuso contribuirá no solo a mejorar la imagen urbana, sino también a preservar las condiciones adecuadas del tendido eléctrico y evitar posibles afectaciones sobre esta infraestructura.

El proyecto contempla una inversión de RD$100 millones, de los cuales RD$50 millones son aportados por el Indotel, RD$25 millones por EDESUR y RD$25 millones por EDEESTE.

Los trabajos abarcan los sectores Ciudad Colonial, San Carlos, Cristo Rey, 24 de Abril, Ensanche Luperón, Bella Vista, Piantini y Naco, distribuidos en tres lotes de intervención.

Las labores incluyen el retiro del cableado en desuso, reorganización y anillado del existente, poda de vegetación, señalización de las áreas de trabajo, tensado, identificación y etiquetado de las empresas de telecomunicaciones, además de la limpieza de las zonas intervenidas.

El inicio de los trabajos se produce en cumplimiento del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito el 26 de febrero de 2026 entre el Indotel, EDEESTE, EDESUR y la Alcaldía del Distrito Nacional, con el propósito de eliminar la contaminación visual generada por el cableado aéreo en desuso.

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