Dominicana amplía espacios para exhibición del cine nacional

Santo Domingo, 20 ago (Prensa Latina) La Dirección General de Cine (Dgcine) creó la Red de Salas de Cine Alternativas Dominicanas (Rascad), iniciativa destinada a ampliar el acceso a la exhibición cinematográfica y fortalecer la circulación de producciones nacionales, informó hoy.

La presentación de la Red tuvo lugar durante la firma de un acuerdo entre la Dgcine y la Fundación Casa de Teatro, mediante el cual esa institución cultural se incorporó a Rescad con una sala para proyectar películas locales e internacionales.

El convenio fue suscrito por la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, y Freddy Ginebra Giudicelli, en representación de la Fundación Casa de Teatro.

La iniciativa busca articular espacios alternativos para descentralizar la exhibición cinematográfica, promover la circulación del cine dominicano y facilitar el acceso a producciones internacionales con poca presencia en los circuitos comerciales.

La sala de Casa de Teatro tendrá una programación periódica de largometrajes, cortometrajes, documentales y otras obras audiovisuales, además de conversatorios, encuentros con realizadores y actividades para la formación de públicos.

La Cinemateca Dominicana ofrecerá asesoría técnica y acompañamiento en la programación y selección de contenidos, así como apoyo para el desarrollo de públicos.

Vargas Gurilieva destacó que Rescad permitirá conectar las producciones cinematográficas con nuevas audiencias y generar oportunidades para su exhibición y circulación.

Por su parte, Ginebra consideró que la incorporación de Casa de Teatro reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la cultura y el talento nacional.

El programa permitirá desarrollar estrategias de promoción y exhibición fuera de los circuitos comerciales tradicionales, con el propósito de ampliar las posibilidades de encuentro entre las producciones nacionales y sus audiencias.

Casa de Teatro, fundada en 1974, es una institución cultural sin fines de lucro que durante más de cinco décadas ha acogido actividades de teatro, música, artes visuales, literatura, cine y otras manifestaciones artísticas.

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