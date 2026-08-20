Leones del Escogido son reconocidos en Best of DR por sus 105 años de trayectoria

SANTO DOMINGO.- A 105 años de su fundación, los Leones del Escogido continúan escribiendo una historia marcada por campeonatos, figuras memorables y una presencia sostenida en el béisbol profesional dominicano.

Esa trayectoria fue reconocida en la más reciente edición de Best of DR 2026 de la Revista Mercado, que distinguió a la franquicia escarlata por sus 105 años de historia.

El reconocimiento fue recibido por Fernando Armenteros, vicepresidente ejecutivo y tesorero del Consejo de los Leones del Escogido, en representación de la Junta Directiva, y vicepresidente de Tesorería de Grupo SID.

La distinción llega tras una temporada en la que el Escogido volvió a inscribir su nombre en la historia reciente de la pelota dominicana. En enero de 2026, conquistaron la corona número 18 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al superar 4-1 a los Toros del Este en la Serie Final.

El campeonato quedó sellado en el quinto juego en el estadio Quisqueya Juan Marichal, con una victoria de 1-0 en un duelo de pitcheo que mantuvo el marcador cerrado hasta el último out.

Con ese triunfo, los Leones también consiguieron el bicampeonato, al enlazar los títulos de las temporadas 2024-25 y 2025-26. La franquicia volvió así a repetir campeonatos consecutivos, algo que no lograba desde las temporadas 2011-12 y 2012-13.

A lo largo de más de un siglo, los Leones han atravesado distintas etapas del béisbol dominicano y han construido una identidad ligada a generaciones de jugadores, dirigentes y aficionados que han acompañado al equipo dentro y fuera del terreno.

El reconocimiento de Best of DR llega, por tanto, en un año que reúne dos hitos para la franquicia: 105 años de historia y un campeonato que elevó a 18 su colección de coronas nacionales. Una combinación que conecta el pasado de los Leones con una nueva etapa en su historia competitiva.

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