Santiago Matías avanza en el proceso de reconocimiento de Dominicanos Primero tras aceptación de sus símbolos ante la JCE

El empresario y aspirante a la Presidencia de la República Dominicana, Santiago Matías, anunció un nuevo avance en el proceso de conformación de Dominicanos Primero, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) emitiera la aceptación formal del depósito de los símbolos partidarios de la organización.

La documentación aceptada incluye el logo, la bandera, los colores y el lema que identificarán al proyecto, elementos que fueron presentados públicamente por Matías a través de sus plataformas digitales.

“¡Histórico! En el día de hoy la JCE acaba de emitir formal aceptación del depósito de nuestros símbolos partidarios, logo, bandera y lema. Estamos cada vez más cerca de lograr la meta del reconocimiento oficial del partido”, expresó Matías al compartir la noticia.



El proyecto lleva como lema “Primero tú, primero nosotros, primero RD”, frase que acompaña la identidad visual presentada por el equipo de Dominicanos Primero y que resume el mensaje con el que busca conectar con los ciudadanos que han mostrado interés en la iniciativa.

Este avance se produce luego de que Matías formalizara ante la JCE el depósito de la documentación correspondiente a su proyecto político y diera inicio a una nueva etapa orientada a conseguir el respaldo ciudadano necesario para avanzar hacia el reconocimiento oficial de la organización.

Como parte de ese proceso, el empresario ha iniciado un recorrido por distintas provincias del país para promover la iniciativa y captar firmas. Este miércoles estuvo en El Seibo, donde continuó el acercamiento con ciudadanos interesados en respaldar la propuesta.