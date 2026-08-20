Santiago Matías avanza en el proceso de reconocimiento de Dominicanos Primero tras aceptación de sus símbolos ante la JCE
El empresario y aspirante a la Presidencia de la República continúa el recorrido nacional para captar firmas mientras presenta la identidad oficial de su proyecto político
La documentación aceptada incluye el logo, la bandera, los colores y el lema que identificarán al proyecto, elementos que fueron presentados públicamente por Matías a través de sus plataformas digitales.
“¡Histórico! En el día de hoy la JCE acaba de emitir formal aceptación del depósito de nuestros símbolos partidarios, logo, bandera y lema. Estamos cada vez más cerca de lograr la meta del reconocimiento oficial del partido”, expresó Matías al compartir la noticia.
El proyecto lleva como lema “Primero tú, primero nosotros, primero RD”, frase que acompaña la identidad visual presentada por el equipo de Dominicanos Primero y que resume el mensaje con el que busca conectar con los ciudadanos que han mostrado interés en la iniciativa.
Este avance se produce luego de que Matías formalizara ante la JCE el depósito de la documentación correspondiente a su proyecto político y diera inicio a una nueva etapa orientada a conseguir el respaldo ciudadano necesario para avanzar hacia el reconocimiento oficial de la organización.
Como parte de ese proceso, el empresario ha iniciado un recorrido por distintas provincias del país para promover la iniciativa y captar firmas. Este miércoles estuvo en El Seibo, donde continuó el acercamiento con ciudadanos interesados en respaldar la propuesta.
La búsqueda de firmas también se mantiene a través de una plataforma digital habilitada para que las personas interesadas puedan registrar su apoyo a la iniciativa, ampliando así el proceso de participación más allá de las actividades presenciales.
El proyecto de Matías se presenta como una propuesta surgida fuera de las estructuras tradicionales de la política dominicana, una característica asociada al concepto de “outsider” político, utilizado para describir a figuras que buscan incorporarse a la competencia electoral desde fuera de los partidos establecidos.
La aceptación del depósito de los símbolos partidarios constituye un nuevo paso dentro del procedimiento que debe completar la organización ante el órgano electoral.
Mientras continúa la recolección de firmas y el recorrido territorial, Santiago Matías proyecta su propuesta de cara a las elecciones de 2028, con una estructura partidaria que ya comienza a tomar identidad propia a través de sus símbolos, colores y lema.