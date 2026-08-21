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Estrellas reeligen al Ing. Miguel Feris como presidente

PRIMICIAS DIGITAL20 de agosto de 2026
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SAN PEDRO DE MACORÍS.- La asamblea de accionistas del equipo de béisbol Estrellas Orientales eligió nuevamente al ingeniero Miguel Feris como su presidente por un año.

También fueron reelegidos José Manuel Mallén Calac (vicepresidente); Albert Pujols (presidente de operaciones de béisbol); Ángel Ovalles (vicepresidente de operaciones de béisbol); Marialina Feris (vicepresidente de mercadeo); Jorge Moreira (vicepresidente administrativo); Luis Manuel Aguiló (vicepresidente de comunicaciones); Jesús Feris Ferrús (secretario). Ernesto Armenteros Calac (tesorero).

“Nuevamente asumimos el compromiso de presentar a los seguidores de las Estrellas un equipo competitivo, con el propósito de ofrecerles la satisfacción de una sana y complaciente diversión, manifestó Feris, por medio a un despacho de prensa del club.

Feris ha sido presidente de las Estrellas desde la temporada 2019-2020. 

 

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