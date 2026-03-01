Primicias 2026 en las Tertulias Uasdiana, Bohemia, Sirena Churchill, 360 y otras, grandes encuentros abordan temas de gran interés

Otra vez Tertulia Uasdiana se llevó a cabo en la residencia de Claridania Moronta y Pedro José Cid de la Cruz (Peché), en el sector de Los Ríos, en la capital dominicana, con la presencia de distinguidos profesionales de la comunicación social.

Desde Santiago de los Caballeros se trasladaron a Santo Domingo Esteban Rosario, Victor Mañaná y otro muy apreciado participante para compartir con Claridania Moronta, Alex Jiménez, presidente-director de Primicias; Wanda Ramírez, catedrática universitaria, Pilar Moreno y Pedro José Cid de la Cruz (Peché).

(Esteban Rosario gozando un mundo en la tertulia)

(Momento muy especial en la Tertulia Uasdiana)

( Participación excelente en la Tertulia Uasdiana)

RECUERDOS DE OTRAS TERTULIAS UASDIANAS, BOHEMIA, PRIMICIAS

Las Tertulias Uasdianas reunen frecuentemene muchas voces que pasaron por las aulas de la Escuela de Comunicación Social de la UASD.

(Tertulia Uasdiana con la presencia de la catedrática universitaria y diplomática Adonaida Medina, Balnadiz González,Claridania Moronta, Wanda Ramirez, Alex Jiménez y Pedro José Cid de la Cruz (Peché )

TERTULIA BOHEMIA

(Nelson Medina, lider de la Tertulia Bohemia, pianista-director de Sumando Amigos, y Alex Jiménez, presidente-director de Primicias, como de la Tertulia Bohemia, compartiendo en el Asadero Pula, la Autopista de las Américas, Santo Domingo Este.

EN LA TERTULIA EN SIRENA CHURCHILL

(Bill Wall, banquero y consultor empresarial; José del Castillo Pichardo, historiador, bohemio y académico, y Alex Jiménez, en la Tertulia en Sirena Churchill)

(José del Castillo Pichardo y Alex Jiménez en la Tertulia Sirena Churchill)

Recuerdos de la Tertulia Sirena Churchill

(Grandes amigos en la tertulia Sirena Churchill)

(El doctor Manuel Ramos Morel Cerda, ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y José del Castillo Pichardo, en la Tertulia Sirena Churchill)

PEÑA EN 360

SONIA CABRAL Y LOS CIENTIFICOS DEL SON EN EL PIANO BAR DEL CLUB ARROYO HONDO

SONIA CABRAL Y LOS CIENTIFICOS DEL SON EN EL PIANO BAR DEL CLUB NACO

EN LOS DOMINGOS ALEGRES DEL CLUB ARROYO HONDO

La Salve de Los Prados, Legado del maestro Felix del Rosario y Los Magos del Ritno, en el piano bar del Club Arroyo Hondo, capital del son, merengue,bachata y el bolero

ELLEGADO DEL MAESTRO FELIX DEL ROSARIO, DIRIGIDO POR EL MAESTRO DAVID SANTANA

