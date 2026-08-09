Primicias agosto 2026, temas que arden despiden e inician nueva semana RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La asamblea del Partido Revolucionario Moderno para escoger las autoridades de esa organizacion politica, las muy escasas lluvias, las protestas en La Cuaba contra un relleno sanitario, las medallas de oro ganadas por atletas dominicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la felicitación del presidente Luis Abinader a las reinas del Caribe, continúa la guerra, una central nuclear iraní bombardeada por Estados Unidos e Israel, el peligro de la quema de cables, un tiroteo en un negocio en Villa Jaragua que deja dos muertos y dos heridos, una anunciada paralización de las actividades arrancando la semana en Moca y San Víctor, Pedro Brand; la prisión preventiva a una imputada en un fraude en la alcaldía de Santiago de los Caballeros, un incendio controlado en la zona del vertedero de Cancino, Santo Domingo Este; una balacera en el parque de Villa Jaragua, una protesta frente al Congreso en Argentina con cientos de heridos, las alzas en los precios de las gasolinas y el gasoil, el incremento de casos de dengue en el país, el anuncio de que el presidente Luis Abinader será el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el desmantelamiento de una red de narcotráfico en el país, la reclamada independencia en la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, un joven muerto por una estocada en Moca, la Clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el proceso administrativo de la Junta Central Electoral a ACD Media por la publicación de una encuesta, acción que afecta la libertad de expresión; la incautacion de 303 paquetes de cocaína en el Puerto Caucedo, son temas de actualidad despidiendo e iniciando una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

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INTERNACIONALES

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