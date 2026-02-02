Presentan demanda contra la empresa estadounidense AES Corporation por presunta colusión para monopolizar el mercado energético en Centroamérica y el Caribe

Las empresas panameñas Sinolam LNG Terminal, S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (en conjunto, “Sinolam”) anunciaron la presentación de una acción civil ante el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Virginia, contra la empresa estadounidense AES Corporation (NYSE: AES) y sus socios, incluyendo a InterEnergy Holdings (UK) Limited. La demanda alega la existencia de un esquema de múltiples daños destinado a excluir ilegalmente a Sinolam del mercado de gas natural licuado (GNL) a energía en Panamá y otros mercados de la región.

Según la denuncia, AES y sus socios conspiraron para desmantelar los proyectos de la terminal y generación de energía a base de GNL de Sinolam en Panamá. La demanda sostiene que los demandados recurrieron a tácticas coercitivas, al uso indebido de información confidencial y a una influencia indebida sobre los reguladores gubernamentales con el fin de eliminar la competencia y asegurar un control monopólico sobre la importación, el almacenamiento, la regasificación y la generación de energía impulsada por GNL en Panamá.

Un proyecto de GNL competitivo socavado

Sinolam alega que obtuvo legalmente las aprobaciones regulatorias, los acuerdos de compra de energía y los compromisos de clientes a largo plazo necesarios para desarrollar una importante planta de generación de energía a base de GNL y su correspondiente terminal de GNL en Colón, Panamá. Estos proyectos fueron concebidos para capitalizar el surgimiento de Panamá como centro de GNL para Centroamérica tras la expansión del Canal de Panamá.

La denuncia afirma que AES, con sede en Arlington, Virginia, identificó a Sinolam como una amenaza que debía ser eliminada del mercado panameño. Sinolam sostiene además que, tras rechazar presiones para abandonar su proyecto de terminal o aceptar términos comercialmente irrazonables que la habrían hecho dependiente de la infraestructura de GNL de AES, esta última pasó de la negociación a la exclusión.

Según la demanda, altos ejecutivos de AES dirigieron la estrategia desde su sede corporativa global en Virginia, incluyendo esfuerzos para retrasar los permisos de Sinolam, socavar sus aprobaciones gubernamentales y, en última instancia, bloquear los proyectos.

Papel de InterEnergy y uso indebido de información confidencial

La demanda también alega que InterEnergy se incorporó al esquema después de obtener información comercial confidencial de Sinolam en virtud de un acuerdo de confidencialidad. En lugar de invertir en el proyecto de Sinolam, la denuncia sostiene que InterEnergy utilizó dicha información confidencial para asociarse con AES en la creación de una nueva empresa conjunta que desplazó a Sinolam y a sus clientes del mercado.

A través de esta asociación, AES e InterEnergy habrían eliminado a uno de los clientes clave de Sinolam del mercado. La demanda afirma que esta conducta privó de valor a los contratos a largo plazo de Sinolam y destruyó miles de millones de dólares en valor económico esperado.

Manipulación gubernamental y exclusión del mercado

Sinolam alega que los demandados aprovecharon su influencia política para obtener ventajas regulatorias, incluyendo aprobaciones aceleradas para proyectos alineados con AES y la revocación de las licencias de Sinolam. Según la denuncia, estas acciones condujeron finalmente a la cancelación permanente de la licencia de generación de energía de Sinolam por parte de los reguladores panameños.

Sinolam sostiene además que el gobierno panameño es un accionista significativo de la subsidiaria de AES en Panamá, AES Panamá S.R.L., y que AES utilizó sus conexiones en los más altos niveles del gobierno panameño para presionar a Sinolam durante muchos años y a lo largo de sucesivas administraciones.

Como resultado, según la demanda, AES controla actualmente las dos principales plantas de generación de energía impulsadas por GNL en Panamá (una de ellas en sociedad con InterEnergy), así como la única terminal de GNL operativa en el país. Esto elimina de facto la competencia en Panamá y otorga un control significativo sobre el suministro de energía en Centroamérica y el Caribe, mercados valorados en miles de millones de dólares.

Reclamaciones y reparación solicitada

La demanda presenta diez cargos, incluyendo interferencia ilícita con contratos y expectativas de negocio, conspiración civil conforme al estatuto de Virginia y conspiración bajo el derecho consuetudinario de Virginia.

Sinolam solicita daños compensatorios que superan los 4,000 millones de dólares, así como otras reparaciones permitidas por la ley.

“Este caso trata sobre la protección de la competencia y el estado de derecho”, afirmó Kenneth Zhang, CEO de Sinolam. “Sinolam invirtió cientos de millones de dólares, cumplió con todos los requisitos legales y siguió las reglas. Lo que alegamos es un esfuerzo coordinado por parte de actores poderosos —respaldados por sus allegados y socios gubernamentales— para excluir a un competidor en lugar de competir por méritos propios. Las víctimas no son solo Sinolam, sino el pueblo de Panamá y otros países de la región que ahora pagan precios de energía más altos, así como los proveedores de GNL en los Estados Unidos y en otros lugares, porque AES y sus socios, con la asistencia o autorización del gobierno panameño, buscan controlar el mercado”.

####################

Nota del editor:

Este comunicado de prensa se basa en las alegaciones contenidas en una demanda civil presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Virginia. Las reclamaciones descritas aún no han sido juzgadas.

Sobre Sinolam

Sinolam LNG Terminal, S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. son desarrolladores de infraestructura energética enfocados en soluciones de GNL a energía en mercados emergentes. Los proyectos de Sinolam están diseñados para proporcionar electricidad confiable y de menores emisiones, al tiempo que amplían el acceso a gas natural a precios competitivos en Panamá y la región.

Visited 3 times, 3 visit(s) today