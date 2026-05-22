PGASE ejecuta operativo contra el fraude eléctrico en La Altagracia

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Continuando con el plan para erradicar las conexiones ilegales y garantizar la seguridad del sistema energético, la Procuraduría General del Sistema Eléctrico (PGASE) desplegó, en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), un amplio operativo de intervención en diversos puntos de la provincia La Altagracia.

Durante el operativo se identificaron usuarios reincidentes que serán sometidos para el inicio de procesos judiciales por violación a la Ley General de Electricidad en perjuicio del sistema energético.

Las jornadas de fiscalización se concentraron en las zonas de El Hoyo de Friusa, Verón, Downtown y la comunidad de Bávaro, resultando en decenas de intervenciones directas contra infraestructuras que presentaban irregularidades y manipulaciones dolosas en el área alimentada por el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (Cepem).

El titular de la PGASE, procurador de corte José Aníbal Carela, quien encabezó las acciones, fue enfático al señalar que estas jornadas no son eventos aislados, sino, parte de una estrategia de persecución continua.

“El robo de electricidad es una práctica inmoral y deshonesta que afecta a toda la sociedad. Estamos trabajando 24/7 en el combate de este delito. Nuestra meta es clara: llevar ante la justicia a todo aquel que sustraiga energía de manera ilegal”, afirmó Carela.

Dijo que en el transcurso del operativo se realizó una intervención simultánea en distintos barrios residenciales y zonas comerciales de alto flujo.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos y dueños de establecimientos comerciales a regularizar su situación técnica y legal.

La PGASE advirtió que los operativos se mantendrán de forma intensiva en distintos puntos del país, reafirmando que el fraude eléctrico, además de ser un delito penal, pone en riesgo la vida de las personas y la estabilidad del suministro eléctrico nacional.

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