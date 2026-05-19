Edesur instala y pone en servicio nuevo transformador de potencia de 40 MVA en Subestación Madre Vieja

Con el objetivo de elevar la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico, Edesur Dominicana instaló y puso en servicio un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA) en la Subestación Madre Vieja, San Cristóbal.

La repotenciación, que forma parte de un amplio plan de expansión que ejecuta la distribuidora, tuvo una inversión de RD$67,231,089.27.

Con el equipo se aumenta la capacidad de la infraestructura, que cuenta ahora a una potencia instalada de 80 MVA, pues con el nuevo transformador se sustituyó un equipo existente de 20 MVA.

La Subestación cuenta con un segundo campo de transformación de energía con capacidad de 40 MVA. La infraestructura continuará manejando niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios (kV).

Se beneficiarán con estos trabajos más de 53,000 clientes residentes en Pueblo Nuevo (parcial), Lavapiés (parcial), San Antonio, Carretera San Cristóbal-Palenque, Sainaguá, Los Acises, Canastica, Niza, Centro de la Ciudad (parcial), Madre Vieja Sur y Norte, Jeringa, Las Flores, Las Rosas, Bendaño, El Pedrero, Castaño, La Piña, Hatillo La Sabana, Hatillo Los Chivos y El Zumbón.

Además, las adecuaciones impactarán de forma favorable a los habitantes de Mata Paloma, Mata Naranjo, Monte Adentro, La Pared, Los Cantines, San Miguel, Laura Gabriela, La Sabana, Los Cajuilitos, La Feliciana, Autopista 6 de Noviembre (Parcial), Carretera Sánchez desde el Kilómetro 17 al 27, Hatillo (parcial), Los Multifamiliares, San Isidro, Los Novas, El Buen Pastor, Loyola, Puerto Rico, Constitución, Santés I, II, III y IV, Camino del Sol, Sebastián, Los Japoneses, Doña Idalia, Génesis, El Rosal, Leonela, San Rafael, entre otros.

Además de satisfacer la demanda creciente de energía en la zona, con estas adecuaciones, Edesur Dominicana busca prevenir situaciones de sobrecarga y mejorar la calidad del suministro a sus clientes.

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