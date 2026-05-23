La magia de la economía de EUA, poco a poco está desapareciendo

Por Luis Ma. Ruíz Pou

Esta divisa se creó en 1792, con la aprobación de la Coinage Act, que introdujo el dólar. Se consolidó como la principal moneda de reserva y comercio mundial tras los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, al seer el país con mayor reserva de oro y menor impacto en la guerra. EE. UU., estableció que el dólar fuera convertible en oro como estándar internacional de facto.

Actualmente todas las divisas del mundo están sujetas al dólar según los flujos de capitales, lo que hace variar las tasas de cambio y las cotizaciones. Esta moneda, fue el pilar de la economía mundial, pero con el euro hay un mayor entramado de tira y afloja de las ligas que unen a las divisas mundiales.

Durante los años 50 y 60, Estados Unidos empezó a emitir grandes cantidades de dólares para financiar: La Guerra de Vietnam, por lo que, el gobierno de Charles de Gaulle en los años 60, obserevó que había muchos más dólares circulando que oro real en las reservas estadounidenses. Denunció lo que llamó el “privilegio exorbitante” de EE. UU. Estaba comprando bienes y recursos del mundo simplemente imprimiendo su moneda, para convertir sus reservas de dólares en oro físico.

Exigir que EE. UU. cumpliera su promesa de intercambio

El gobierno francés, envió barcos a EE. UU. para recoger el oro. Esto provoco a que: en 1971, Richard Nixon suspendiera la convertibilidad del dólar en oro Fin del patrón oro (1971-1973): EE. UU. eliminó la convertibilidad del dólar con el oro en 1971, pero la moneda mantuvo su estatus como el estándar mundial dominante en transacciones y reservas. Fue una jugada estratégica para proteger su economía y cuestionar el dominio monetario estadounidense.

Surge el Petro Dólar como respaldo de la moneda de EUA.

En una habilidad política, Henry Kesinguer, asesor de Richad Nixon, en 1973–1974, tras la crisis petrolera provocada por la OPEP, Estados Unidos llegó a un acuerdo clave con Arabia Saudita, para obligar pagar en dólar el petróleo: Mantener el dólar como moneda dominante mundial-Financiar déficits, imprimiendo su propia moneda y evitar una crisis tras el fin del patrón oro. A cambio, EUA, se comprometió instalar una base militar para protección de la zona.

Debido a las crisis bélicas provocada por Washington, la moneda norte-americana, cayo en un proceso de falta de credibilidad, creando una crisis bulsatir en la económica, que a porvocado una inflación generalizada, destruyendo los ahrros de los contribuyentes. Situación que está erocionando la moneda como reserva mundial, está transformado política que desde hace años, está transformándose en silencio. Esta moneda, representaba el 72% de las reservas mundiales en el año 2001, sinemabrgo, hoy ha caido alrededor de un 57%.

Las potencias, esperaron años este momento, para hacertarle un golpe en el centro del corazon a la moneda norte-amerícana. En término de la economía global, es un movimiento tectónico que está rediseñando el tablero del poder munical.

Los bancos centrales, están comprando oro para fortalecer sus reservas, además, están saliendo de los Bonos del Tesoro de EUA, depúés que la actual administración, inició una guerra comercial mediante la implatación de aranceles aduanales.

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