Primicias mayo 2026, muchos temas arden en RD y el mundo, reto de la justicia con fraude al BancoBHD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El reto de la justicia con el complejo caso de un fraude cometido contra el Banco BHD, que superaría los RD$ 200 millones y que motivó una medida de coerción de un año a los acusados; la prohibición de difusión de encuestas y sondeos políticos fuera de plazos, medida adoptada por la Junta Central Electoral JCE); el ex candidato presidencial peledeísta, Abel Martínez, advirtiendo a la Junta Central Electoral (JCE) sobre las encuestas «las instituciones pierden autoridad cuando actúan tarde»; aspirantes presidenciales en campaña politica a la franca dos años antes de las elecciones, violando la ley electoral; el uso de una ambulancia en Dajabón en el traslado de haitianos, más inflación con el incremento del pasaje en 100 pesos en la ruta Higuey- Santo Domingo, los 140 proyectos de inversión pública aprobados por el gobierno en el primer cuatrimestre del año, la declaratoria de urgencia del Ministerio de Medio Ambiente para intervenir el río Nizao, el reporte de que una patrulla policial habría sido atacada con un saldo de un sargento herido, el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en el país por el Ministerio de Salud Pública, organismo que revela que no hay casos de ébola en el territorio nacional, el seguimiento a la situación en el Medio Oriente y su impacto mundial, son temas de impacto en Primicias finalizando mayo 2026, despidiendo e iniciando una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

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